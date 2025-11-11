El colegio FEC Santo Ángel de la Guarda sorprende en el Día de la Ciencia
El Colegio FEC Santo Ángel de la Guarda puede decirse que tiene un nutrido grupo de "jóvenes científicos en acción" El centro se convirtió hace unos días en un gran laboratorio de ideas al celebrar el Día de la Ciencia, una jornada dedicada a despertar la curiosidad y el espíritu investigador de su alumnado.
