El CP Santiago Apóstol de Mieres, a punto de estrenar su nueva biblioteca

Las maestras y maestros del CP Santiago Apóstol de Mieres, con el apoyo de la AMPA y las familias del centro, siguen trabajando contra el reloj para poder inaugurar pronto su nueva Biblioteca. Ya queda menos para que el alumnado pueda disfrutar de este espacio mágico.

La venta de casas con okupas, un fenómeno en auge en Asturias: hay casi 200 anunciadas en internet y cuestan entre 9.000 y 410.000 euros

Ceden un edificio en Peroño para habilitar un centro de día autonómico

Arranca la reconversión en sede vecinal de la guardería del Chas

Muy graves las dos víctimas del brutal choque en la "Y" entre un coche y un camión que bloqueó el tráfico durante horas y causó retenciones de más de cuatro kilómetros

Cosas que molestan

El origen del cachopo, una polémica absurda

Rosalía, un faro en la jungla del algoritmo

Moción de cordura

