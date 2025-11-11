Deja que tus hijos te cuenten cuentos

Explorar, imaginar y construir: actividades que en la infancia despiertan un motor de aprendizaje esencial para toda la vida. El Día Internacional del Inventor, que se conmemora cada 9 de noviembre en países como Alemania, Austria y Suiza en homenaje a la actriz Hedy Lamarr, quien fue coinventora de la técnica de "frequency-hopping spread spectrum", base del wifi, el Bluetooth y otros sistemas inalámbricos.

Lamarr nació el 9 de noviembre de 1914 en Viena, y aunque adquirió fama cinematográfica, su contribución científica marcó un antes y un después en la historia de la tecnología. Su ejemplo sirve para destacar cómo la invención –ya sea idear un juguete o una historia, , crear un prototipo o resolver un problema– tiene en la infancia un papel central: no solo se trata de generar objetos, sino de cultivar la actitud de quien actúa sobre el mundo.

Múltiples beneficios

Desde el punto de vista educativo, fomentar la creatividad y la invención en edades tempranas tiene múltiples beneficios. En primer lugar, desarrolla el pensamiento crítico: los niños aprenden a formular preguntas, a diseñar hipótesis, a probar, errar y mejorar. Esa secuencia –idear, construir, revisar– fortalece la resiliencia, la paciencia y la confianza en sí mismos. Además, arrastra componentes motrices y sensoriales: machacar piezas, ensamblar, manipular materiales, coordinar ojos y manos. En una era sobrecargada de pantallas, la invención recupera lo táctil, lo real y lo activo.

Para la dimensión psicológica, inventar les otorga a niñas y niños una sensación de agencia: comprenden que pueden cambiar algo de su entorno, aportar ideas y ver resultados. Esta capacidad refuerza la motivación intrínseca y abre caminos hacia el aprendizaje autónomo.

Asimismo, proponerse retos, enfrentarse a la ambigüedad ("no sé qué pasará") y persistir hasta que funciona, fortalece su mentalidad de crecimiento y su capacidad de adaptación.

Las aulas están respondiendo: makerspaces, laboratorios de diseño, programación infantil, clubes de ciencia e innovación florecen hoy en muchos centros. Celebrar el Día Internacional del Inventor visibiliza estas iniciativas, conecta la infancia con el pasado de grandes inventores y proyecta un futuro de participación activa. También refuerza la idea de que inventar no es patrimonio de adultos, sino una oportunidad de aprendizaje y expresión para todos.

Los cuentos, gran herramienta

Según los expertos, inventar cuentos es una herramienta educativa muy completa que estimula tanto la mente como las emociones de los niños. Les ayuda a desarrollar la inteligencia al crear situaciones lógicas y resolver problemas, y también a mejorar la memoria, ya que deben recordar personajes y detalles de la historia.

Además, favorece el enriquecimiento del vocabulario y la mejora de la oratoria, al motivarlos a expresarse y contar sus relatos con mayor claridad. Y no sólo esto, pues fomenta la transmisión de valores y tradiciones familiares, convirtiéndose en un espacio de comunicación y aprendizaje compartido.

A nivel cognitivo, les enseña a estructurar sus ideas siguiendo una secuencia narrativa –inicio, desarrollo, clímax y desenlace–, y emocionalmente refuerza su autoestima y confianza, al sentirse capaces de crear y compartir algo propio.

En conjunto, inventar historias potencia la creatividad, la comunicación y el pensamiento ordenado, mientras impulsa el desarrollo personal y social de los más pequeños.

En definitiva, la invención en la infancia es semilla de ciudadanía, curiosidad y cambio. Cuando los niños crean, no solo construyen artefactos o historias: construyen confianza, conocimiento y propósito. Jornada como la del 9 de noviembre invita a celebrar el invento y, sobre todo, a acompañar a quienes están preparando su primer gran descubrimiento.