Día de la Calabaza en la EEI Luis Ochoa de Albornoz de Luarca

La EEI Luis Ochoa de Albornoz de Luarca celebró el Día de la Calabaza. Los más pequeños acudieron vestidos de naranja y participaron en divertidas actividades de cuentacuentos, actividades plásticas y experimentación, y también disfrutaron de un aperitivo especial, se hicieron fotos en el photocall y escribieron sus deseos para la Calabaza de los Deseos del centro.