Doblar, crear, soñar: la magia del origami

El origami, o la papiroflexia para niños, es el conjunto de técnicas que permite realizar figuras en papel doblándolo, sin realizar cortes ni usar pegamento. Se ha difundido por todo el mundo como parte de la tradición del Japón, aunque sus orígenes se remontan a la China de los primeros siglos de nuestra era. Suele asociarse culturalmente con el respeto a la naturaleza y con el deseo de paz.

Una de sus grandes ventajas es que su desarrollo solo necesita una hoja de papel. Sus efectos positivos, sin embargo, son múltiples y es que, además de ser entretenido, tiene una serie de beneficios para todas las edades. En el caso de los más pequeños, estos van de la estimulación de la creatividad o la coordinación óculo-manual a la mejora de la comprensión matemática a través de la geometría.

Origami significa, literalmente, "doblar papel" y en sus inicios se trataba de un pasatiempo reservado solo a los nobles y a los ricos, debido al alto coste del papel.

En España fue popularizado por Miguel de Unamuno, quien escribió varios libros sobre "cocotología", que es como denominaba al arte de hacer pajaritas en papel (término derivado de la palabra cocotte, "gallina", en francés).

Enseñando figuras de papel sencillas a nuestros hijos, desarrollaremos en ellos habilidades artísticas. Además, realizar actividades manuales acelera el proceso de maduración del cerebro en los bebés, ya que la coordinación exige el uso de ambos hemisferios cerebrales; es un trabajo activo de nuestra capacidad, igual que lo es la escritura a mano.

Beneficios para los niños

–Incentiva la imaginación, ya que el niño puede hacer sus propios diseños de origami para crear nuevas figuras. Se potencia la capacidad de visualizar e imaginar.

–Desarrolla la destreza manual y la coordinación de las manos con los ojos. Los efectos positivos sobre la coordinación de los movimientos manuales y la motricidad fina están entre los más notorios de la papiroflexia, puesto que para crear una figura perfecta hay que realizar los pliegues con cuidado y precisión. Por eso mismo, también mejora la atención.

–Desarrolla la paciencia y la constancia. El niño aprende que es posible necesitar varios intentos antes de que la figura de origami salga bien. Conseguirá aprender de los errores, algo que le va a ser muy útil.

–Mejora la memoria, puesto que ha de llevar la cuenta de qué pliegues ha hecho y cuáles son los que deberá hacer a continuación.

–Desarrolla la concentración visual y mental, al estar centrado en conseguir la figura de origami.

–Ayuda a comprender conceptos espaciales, como delante, detrás, arriba o abajo.

–Refuerza la autoestima. Cada acierto es un éxito que motiva al niño a seguir probando y aprendiendo.

–Relaja a los niños, pues hace olvidar posibles situaciones de estrés o temores que pudieran tener en un momento dado. Es un buen pasatiempo.

Muy relacionado con las matemáticas

El origami también tiene una relación muy directa con las matemáticas. Los pliegues en el papel son operaciones de simetría y geometría, y hay incluso estudios publicados sobre cómo resolver ecuaciones de tercer grado a través de la papiroflexia, doblando papel. Hay teoremas e hipótesis incluso específicos para la papiroflexia, como el teorema de Maekawas y el teorema de Kawasi.

Cada 11 de noviembre o cualquier día entre el 24 de octubre y el 11 de noviembre, se celebra el Día Mundial del Origami por considerarse a esta forma de arte milenaria como una actividad pacífica que une a las personas, fomentando la amistad, la concentración y el desarrollo de la creatividad.