Juegos que unen durante los recreos en el CP Los Campos de Gijón

En el CP Los Camposde Gijón tienen alumnos encargados de dinamizar, mediar y ayudar al resto que lo necesite, para asegurar una buena convivencia, participación, respetar la diversidad y el derecho a jugar en un espacio tan educativo como los recreos. Juegos como la comba, el pañuelito, balón tiro, patata caliente, pato ganso, etc., son un ejemplo de los juegos propuestos por ellos mismos.