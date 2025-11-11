"Les maravíes d’Alicia" enllenen de maxa un colexu avilesín

El colexu Palacio Valdés vive esti cursu nun mundu de fantasía. El centru avilesín afonda esti añu nel cuentu "Alicia nel país de les maravíes" y les sos aventures. El maxín ye ún de los protagonistes y los valores de respetu, solidaridá, empatía y paciencia al travies del testu que va cuantayá, allá pel sieglu XIX, escribiera Lewis Carroll. Les enseñances d’Alicia tornénse en milenta colores como la puerta de entrada mariella que fixeren los rapacinos de trés años, les flores de l’amabilidá que pintaren los de cuatro años o los relós de la paciencia, los del "Coneyu blancu" que son cosa de los "más grandes" d’Infantil, los de cinco años.

Un taller con disfraces sobro’l llaberintu d’Alicia. / I. G.

El "Sombrereru llocu" ye’l preferíu polos escolinos. Gonzalo Mendicuti tienlo claro. "Y la Reina de Corazones ye una mandona", espresa Luis Miguel García a lo qu’añede Mía Lázaro: "Nun yera xusta". "Había un gatu malu, chivato", comenten otros rapacinos de 3u B. Candela Heras fala del vistíu d’Alicia y diz que ye "preciosu" y asina toos y toes. Nesta clas, los escolinos vieron la película de dibuxos animaos de 1951 del clásicu de Carroll. Tamién pintaron y dibuxaron dellos de los personaxes del filme amás de naipes de la baraxa de póker. Pero nun quedaron ehí, no que va de cursu yá cantaron la canción "Solidaridá" y fixeren una coreografía pa una xornada de convivencia. Pa Halloween dieron-y al maxín pa crear dellos sombreros, nos que nes families tamién aportaron lo de so pa participar asina nuna actividá na que trabayen dende Infantil hasta los de sestu cursu de Primaria.

Ana Fernández, énte ún de los trabayos fechos polos escolinos. / I. G.

Nestes brinca’l "Coneyu Blancu" y diz aquello de "Llego tarde", siempre con un gran reló de la man, para recordar la importancia de llegar a la hora, ser puntual. Cúntalo Mohamed Diop, namás quitase un sombreru, la so versión del "Sombrereru llocu", con una pluma azul.

Entrada a la clas de 4u B. / I. G.

Y pa tomar el té siempre hai tiempu. Ye más, na entrada al cole hai una mesa con una gran imaxe d’esi "Sombrereru". Un gatu, el gatu "risón" y la "Llebre de marzu" anden perhí. El gatu esguiló pente una de les cañes más altes del árbol apegáu a la puerta de la clas de 4u B. Y nes paredes, hai delles buelgues con palabres escrites que marquen el camín d’un colexu rendíu a "Alicia" y el so mundu de fantasía, de les bondaes de los rapacinos énte el mundu adultu. Y como nel cuentu de Lewis Carroll, medren les metáfores, les maneres de lluchar a la contra de los mieos y afrontar "los problemes de la vida, delles puertes poles qu’hai que pasar". Y d’eso va el llaberintu que propón a los escolinos Blanca Fernández Dacal, miembro del proyeutu Muse, que fala del mundu del teatru y les emociones porque eso tien muncho que ver coles enseñances d’Alicia y el so país de les maravíes.

Una amuesa de «sombreros llocos» a la entrada del cole. / I. G.

El Palacio Valdés tien radio escolar. Y nella tamién hai conteníu venceyáu al cuentu de Lewis Carroll. Ye más, según desplicó la xefa d’estudios del cole, Ana Fernández, los escolinos de cuartu dramatizarán dellos capítulos d’esta obra nes ondes. Y los de sestu ensayen y ensayen testos cola idega de representar una obra teatral sobre "Alicia nel país de les maravíes".

Porque ye qu’Alicia, esa neña a la que-y pasaben tantes situaciones surrealistes depués de cayer per un furacu que resultó ser la entrada a la casa d’un coneyu, prestá-yos muncho a los rapacinos que dan-y vida a un cuentu que, como los bonos clásicos, nun pasa de moda pesie a cuntar con más d’un sieglu de vida.