En Palacio de Granda, en Asturias, cada experiencia educativa se convierte en un viaje de aprendizaje. Esta vez, los estudiantes del Colegio Monte Maior de Lisboa han visitado la región para participar en su primer intercambio cultural con un grupo completo de alumnos, organizado dentro de la red de ISP International Schools Partnership, viviendo una experiencia que combina aprendizaje académico, desarrollo personal y descubrimiento cultural.

Palacio de Granda recibe a los alumnos del Colegio Monte Maior de Lisboa en un enriquecedor intercambio cultural

Un proyecto educativo que une culturas

El intercambio ha permitido a los jóvenes portugueses y españoles convivir y aprender juntos, fomentando habilidades esenciales como la comunicación, la empatía y la adaptación a nuevos entornos. Esta iniciativa no solo promueve la comprensión intercultural, sino también el trabajo en equipo y la confianza en uno mismo, competencias clave para la vida. Los alumnos han tenido la oportunidad de experimentar de primera mano cómo se desarrollan las actividades en un contexto escolar diferente, creando conexiones duraderas entre ambas instituciones.

Actividades que transforman el aprendizaje

Durante su estancia, los estudiantes participaron en una amplia variedad de actividades que combinan aventura, deporte y cultura. Entre las más destacadas se encuentran rutas en bicicleta por la Senda del Oso, espeleología en impresionantes cuevas asturianas, descenso en canoa por el río Sella y clases de surf en la costa. Estas experiencias han fomentado la colaboración, la curiosidad y la confianza, al mismo tiempo que les han permitido disfrutar de la naturaleza de Asturias.

Además, las visitas culturales fueron una parte esencial del programa. Los alumnos recorrieron Oviedo y Cangas de Onís en visitas guiadas, descubriendo la historia, el arte y la arquitectura de la región. Cada actividad ha sido diseñada para enriquecer el aprendizaje, combinando diversión con desarrollo personal y académico.

Una inmersión cultural inolvidable

La gastronomía y la cultura asturianas han dejado una huella muy positiva en los alumnos de Monte Maior. Las comidas en restaurantes tradicionales les permitieron degustar platos típicos de la región y conocer de cerca las costumbres locales. Al mismo tiempo, las dinámicas escolares y las actividades compartidas favorecieron el desarrollo de competencias socioemocionales, interculturales y de liderazgo, reforzando la confianza y la curiosidad de los estudiantes.

Amistades y competencias para la vida

Al finalizar el intercambio, los estudiantes regresan a Lisboa con nuevas amistades, recuerdos inolvidables y una profunda apreciación por la región, su cultura y su gastronomía. La experiencia no solo ha reforzado sus conocimientos y habilidades académicas, sino también su capacidad de adaptación y comprensión intercultural. Este proyecto demuestra cómo iniciativas de intercambio cultural dentro de ISP International Schools Partnership pueden formar ciudadanos globales, preparados para colaborar y comunicarse con personas de distintas culturas y con una visión más amplia del mundo que les rodea.

En Palacio de Granda, la bienvenida a los alumnos de Monte Maior refleja la apuesta de ISP International Schools Partnership por experiencias educativas que combinan aprendizaje, aventura y desarrollo personal, dejando una huella duradera en todos los participantes.