Proyecto de huerto escolar en el CP Benedicto Bembibre Torre langreano
- Aterriza por tiempo limitado en Lidl la mopa de vapor low cost que deja desde moquetas a ventanas y persianas como recién compradas
- El primer hotel de 5 estrellas 'gran lujo' de Asturias recibe el reconocimiento del sector hotelero español
- Francisco Rodríguez, fundador y propietario de Reny Picot: 'Los jóvenes empresarios tienen más medios y un mercado grande
- Fallece Pelayo Roces, fundador de Foro Asturias y mano derecha de Francisco Álvarez-Cascos, a los 65 años
- El Ayuntamiento de Oviedo cede tres parcelas al Principado para construir 300 viviendas de alquiler asequible para jóvenes: tendrá cinco años para construirlas
- Gianni Bugno, premiado por los exciclistas asturianos: 'Miguel Induráin es un gran campeón y un buen hombre
- Identifican a víctima del "crimen de Reyes", un asesinato cometido en Langreo hace 34 años: la fallecida era una joven avilesina que fue apuñalada y enterrada en cal viva
- Emotivo y multitudinario homenaje en el barrio gijonés de Cimavilla en el adiós a uno de sus negocios más históricos: flores, aplausos y lágrimas