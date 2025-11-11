"Lo que tiras habla de ti"

El pasado mes de octubre, concretamente entre los días 5 y 9, se celebró en Palencia la VII edición de la Conferencia Estatal de Jóvenes "Cuidemos el Planeta" (Confint), un espacio de reflexión, debate y propuesta en clave ecosocial que reunió a un centenar de jóvenes de 9 comunidades autónomas bajo el lema "¡Mójate por el agua!".

Entre estos se encontraba una destacada delegación asturiana, integrada por seis estudiantes, todos ellos portavoces que pertenecen a seis centros educativos de la Red de Escuelas por la Circularidad de Cogersa y que fueron seleccionados por sus compañeros en la pasada reunión regional de la Confint, que tuvo lugar a finales de mayo en Oviedo. Estos ses jóvenes son: Alexia Fueyo (CIFP Avilés), Raúl Collado (Colegio Amor Misericordioso, COAMI, de Oviedo), Henar García (Colegio Santa Luisa de Marillac, Avilés), Iyán Montes (IES La Fresneda, Siero), María Paniceres (IES Leopoldo Alas Clarín, Oviedo), Jara Poladura (IES Luces, Colunga), quienes mostraron el compromiso de Asturias con la educación ambiental y la economía circular.

Problemas ambientales, económicos, sociales y éticos

Durante la Confint en la ciudad castellana, el grupo de jóvenes tuvo la oportunidad de compartir sus análisis sobre el agua y otros grandes asuntos ambientales, como la gestión de residuos, y de participar en talleres, conferencias, excursiones y foros de debate sobre la sostenibilidad. "Se trabajó con formatos creativos e inspiradores como el teatro, el muralismo o la creación musical", explica Gema Caramés, técnica de Educación Ambiental en Cogersa, que acompañó a la delegación.

Al final de todas las jornadas, y tras horas de deliberación, todos los participantes consensuaron un manifiesto que refleja las conclusiones, compromisos y demandas de la VII Confint. "Los estudiantes adquieren habilidades para expresar y comunicar sus ideas y propuestas concretas para abordar los principales retos del planeta. Y lo hacen mediante enfoques que combinan las variables de territorio, comunidad, consumo y salud, sobre las que luego podrán volver a trabajar desde sus centros y entornos personales", detalla Caramés.

Propuestas destacadas de la delegación asturiana

Los ecodelegados y ecodelegadas de Asturias tuvieron la oportunidad de presentar los trabajos realizados durante el curso en sus centros en la "Feria de intercambio de proyectos" que incluye la Confint. Con carteles, documentos y murales expusieron sus propuestas al resto de delegaciones.

Desde el CIFP de Avilés, Alexia Fueyo, presentó la iniciativa "Releo", basada en la creación de canales de distribución de libros específicos de química para su reutilización por parte de estudiantes de cursos posteriores.

Por su parte, el representante del Colegio Amor Misericordioso, Raúl Collado, presentó el proyecto "Estamos a tiempo", con el que subrayó la necesidad de proteger la biodiversidad en su entorno más cercano.

Henar García, del Colegio Santa Luisa de Marillac, acuñó el lema "Lo que tiras habla de ti, lo que reciclas aún más" para explicar las acciones que han contribuido a mejorar los resultados de la recogida separada en su centro educativo; y la representante del IES Leopoldo Alas Clarín, María Paniceres, expuso el proyecto "Naturaleza transformada: del bosque al armario", en el que detalló los resultados de su investigación sobre los problemas ecosociales derivados de la industria textil.

Desde el IES de Luces, la joven Jara Poladura presentó un catálogo de buenas prácticas desarrolladas en torno a la economía circular y la protección de la biodiversidad y, en el caso del IES La Fresneda, su ecodelegado Iyán Montes, veterano por su participación en la anterior Confint estatal, ejerció labores de facilitación del alumnado junto con otros cuatro representantes, también veteranos, de otros territorios.

Experiencia muy positiva

La valoración de la experiencia por parte de la red asturiana es muy positiva. En palabras de María Paniceres, ecodelegada del IES Leopoldo Alas Clarín (Oviedo): "La Confint ha superado mis expectativas; nos ha permitido compartir nuestros proyectos, conocer a gente genial y aprender a comunicar de forma divertida y creativa".

El programa contó con ponencias de expertos y divulgadores que reforzaron el diagnóstico del alumnado y les invitaron a dialogar para afinar sus propuestas desde marcos científicos, éticos y sociales. Entre ellos, el ecólogo del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y divulgador científico Fernando Valladares, que ofreció claves para comprender la función del agua como elemento vertebrador de los paisajes y regulador de la vida en un contexto de crisis climática.

También estuvo el maestro jubilado Toni Jorge, quien abordó el agua desde el enfoque de ser un "bien común", y esbozó grandes ideas sobre su gobernanza: participación ciudadana en la toma de las decisiones más importantes y los modelos de gestión pública basados en la corresponsabilidad.

En el ámbito del consumo, el biólogo, filósofo y coordinador de las Propuestas Ambientales Educativas (PRAE) de Valladolid, Toni Aragón, analizó las prácticas cotidianas, desde el modelo alimentario y la huella hídrica, hasta las alternativas individuales y colectivas para un uso responsable.

Por último, en el campo de la salud, el investigador en polímeros de la Universidad de Burgos (UBU), Saúl Vallejos, conectó el derecho del agua con la salud integral, destacando las desigualdades en el acceso y los impactos que esto tiene en la salud física y emocional de las personas.

La agenda se completó con un bloque de talleres de conocimiento del entorno, que incluyó un paseo por el río Carrión, la visita al Museo del Agua y el recorrido por el Canal de Castilla..

Resultados y próximos pasos en Asturias

El resultado del trabajo realizado por la delegación asturiana durante la Confint se trasladará ahora a todos los centros de la REC a lo largo del curso 2025–2026. Las propuestas se integrarán en la planificación educativa de la red y se compartirán en espacios de formación del profesorado.

Cada colegio e instituto podrá seleccionar el diagnóstico y el conjunto de propuestas que más se adapte a su realidad y desarrollarlo con la vista puesta ya en la próxima Confint de España que tendrá lugar en 2027. En ese momento volverá la oportunidad de poner en común la suma de los resultados alcanzados, comprobando así los frutos del esfuerzo de colaboración en red de todos los centros participantes.

Cogersa acompañará a los colegios e institutos en el seguimiento de estas acciones, reforzando la participación del alumnado y la cooperación con entidades locales.