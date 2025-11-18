Un paséu solidariu pela Ciudá del Deporte

El colexu Amor de Dios d’Uviéu yá tien exa temática pa la séptima edición del proyeutu solidariu "Gastando suela". "Uviéu, Ciudá Europea del Deporte 2026" ye’l lema escoyíu pal trabayu qu’empiecen a desenvolver los escolinos de 4u d’ESO y que va rematar el 28 de xineru.

Trés estudiantes del centru trabayen nel proyeutu. | / .

Esta iniciativa educativa y solidaria ta basada na metodoloxía d’Aprendizaxe-Serviciu (ApS), qu’axunta la formación col compromisu social. Ye un proyeutu que yá s’afitó y qu’aporta cada añu a la so cita. Los estudiantes del últimu cursu d’ESO son los encargaos d’entamar el programa.

Al traviés d’un procesu nel que se detecta una necesidá social "diséñase una intervención, actúase sobre l’entornu y evalúase l’impactu; los estudiantes desarrollen habilidaes y valores esenciales pa la vida", espliquen los profesores del colexu Amor de Dios. L’actividá central del proyeutu ye una ruta solidaria cultural peles cais d’Uviéu, y pa diseñala y entamala trabáyase nes aules del centru educativu uvieín a lo llargo de dellos meses.

Alumnos buscando información n’internet. / .

Esti añu, coincidiendo col reconocimientu d’Uviéu como Ciudá Europea del Deporte en 2026, decidióse qu’esa fuere la exa temática pa programar sobre ella un percorríu empobináu que van trazar los mesmos escolinos y que va tar abiertu a tola ciudadanía. Los beneficios recaudaos cola iniciativa solidaria van destinase a fines sociales.

Nesta ocasión, caltiénse la collaboración con Duchenne Parent Project y con Fedema (Federación de Deportes pa Persones con Discapacidá Física del Principáu), aseguren dende’l colexu Amor de Dios. El proyeutu "Gastando suela" foi reconocíu col Premiu Nacional a la Solidaridá y los Derechos Humanos y llegó a axuntar nes ediciones anteriores a más de mil participantes. "Afitóse como un proyeutu de referencia nel ámbitu educativu asturianu", destaquen les mesmes fontes.

Na última edición el proyeutu diseñóse alredor del 140u aniversariu de la publicación de "La Rexenta", con un percorríu per dellos requexos d’Uviéu arreyaos a Leopoldo Alas, "Clarín", colos estudiantes exerciendo de guíes. Na anterior, fueron los negocios emblemáticos de la ciudá los protagonistes, con paraes en diez d’ellos, y en 2023 diseñóse una ruta per llugares rellacionaos con personaxes pernomaos del caleyeru de la capital asturiana. Cada añu, los escolinos de 4u d’ESO del centru educativu entámenla con estremaes actividaes, toes elles coles mires de programar una ruta solidaria y recaudar fondos. La eleición del tema central ye una d’elles, pero tamién busquen información y ellaboren los testos que dempués van treslladar quienes exerzan de guíes a los participantes na ruta.

Y, dientro del llabor incluyíu nel proyeutu, figura la busca de collaboradores que faigan donaciones económiques o d’artículos pa la rifa que se celebra siempre na plaza de la Escandalera. Esi espaciu ye, cada añu, la meta de la ruta solidaria, que s’empieza, a pie, dende’l colexu Amor de Dios.

Del centru educativu salen los estremaos grupos de participantes, acompañaos por estudiantes que los empobinen hasta les paraes proyectaes na ruta cultural solidaria. La recaudación llograda na última edición de "Gastando suela" xubió a 12.084 euros.