Trés escueles rurales pa una "xuntanza" que recordar nel occidente d’Asturies
Colexos de Villayón, A Veiga y Valdés comparten tiempu pa trabayar valores como’l respetu o la cooperación
Crear redes ente centros rurales "ye lo mesmo una necesidá como una oportunidá"
Esta seronda, el colexu públicu de Villayón vivió un día especial cola celebración de la primer edición de "Xuntanzas", una xornada qu’aconceyó a alumnáu y profesoráu del propiu centru xunto col CRA Pintor Álvaro Delgado, de Valdés, y el CRA Ría del Eo, d’A Veiga.
Dende primer hora alendábase un "ambiente distintu": los neños miraben con interés a los sos nuevos compañeros, los profesores intercambiaben saludos y el patiu enllenaba de voces entemecíes ente elles. La iniciativa, integrada en "Redes educatives" dientro de los proyeutos PROA+ FSE+, nació "col enfotu d’axuntar a escueles rurales que, anque separaes por kilómetros, comparten la mesma manera d’entender la educación", señala la direutora del CRA Pintor Álvaro Delgado, Carmen Fernández.
A lo llargo de la bienvenida, el direutor del colexu de Villayón, Santiago Sepúlveda, destacó que "Xuntanzas" representa l’espíritu de la escuela rural: "cercanía, collaboración y una educación centrada nes persones y nel entornu". El so mensaxe compartiéralu Francisco Rivas, direutor del CRA Ría del Eo, quien recordó que crear redes ente centros rurales "ye lo mesmo una necesidá como una oportunidá pa que l’alumnáu aprienda valores como’l respetu y la cooperación". Tamién intervieno Carmen Rodríguez, sorrayando qu’alcuentros asina "demuestren la fuerza que garren les escueles rurales cuando axunten esfuerzos pa garantizar la calidá educativa en cualquier requexu del territoriu".
Baille, cocina y manualidaes
Dempués de los saludos, la xornada cobró vida colos escolinos. Los más rapacinos somorguiaron en talleres de baille, cocina, manualidades y un cuentacuentos musical preparáu pol centru anfitrión, mientres los mayores enllenaron el patiu de carreres, rises y complicidá a lo llargo d’una intensa actividá de ‘Datchball’ que sirvió "romper el xelu y fomentar el trabayu n’equipu".
Según se metía la mañana, los colexos fueron diliéndose como entidaes separaes y lo que quedaba yera un grupu de neños que compartía xuegos, anécdotes y descubrimientos. Mentanto los autobuses s’alloñaben peles carreteres del occidente asturianu pa llegar caún a la so sede, quedaba nel aire la certidume de qu’esa grana "va siguir dando frutos en futures ediciones".
