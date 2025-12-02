A clas a ritmu de "Thriller" o El Langui: el timbre desapaez del colexu Teodoro Cuesta

Na vida, hai soníos que nunca s’escaecen. O que siempre que s’escuchen son reconocibles dafechu. Asina, ye difícil imaxinar una playa ensin el soníu del folaxe. La bocina d’una bicicleta reconozse perfeutamente al sonar. Y na escuela, el timbre que marca les entraes y salíes de l’aula, el fin de cada hora, o la salida al recréu. Pero nel colexu Teodoro Cuesta yá nun va haber más timbres. Decidiéronse a desaniciar esi soníu, y sustituyilu por música. Una manera d’afalar esta disciplina dientro del temariu, y al empar, motivar a los alumnos: "Éntrase más contentu a clas", dicen.

Escolinos de sestu cursu, cola profesora Encarnita Rocha, delantre d’ún de los murales que fixeron. | A. VELASCO / .

Encarnita Rocha ye la xefa d’estudios y la coordinadora del proyeutu "Música Maestru". La docente esplica que "el proyeutu surdió un poco pa desaniciar la contaminación acústica, la que se xenera coles entraes y salíes col timbre". Pensaron en cómo camudar esi soníu y, depués d’una torbonada d’idees, decidieron que cada mes diría asociándose a emociones estremaes y dalguna efeméride.

Rocha, xunto col restu del claustru, deciden qué emoción y qué feches señalaes van trabayase cada mes. "A partir d’ehí, escoyemos una serie de cantares y programámoslos pa que suenen a la entrada y la salida del cole, y tamién pa la entrada y la salida del recréu", esplica la docente. Asina, nel Teodoro Cuesta yá nun suena esa repetitiva campanina que marca’l día nel centru educativu.

Trabayu

El direutor del centru, Juan Miguel Molinero, amiesta que, "al mio xuiciu, tener una hora namás de música ye bien poco, polo que pensamos dir más allá col proyeutu y desenvolvelu d’un xeitu tresversal en más asignatures". La xefa d’estudios esplica que "a nivel d’aules van interrelacionándose con toles árees". Pon exemplos: "Nel área de Llingua, aprovechamos les lletres p’analizar y cavilgar sobre’l significáu, o nel área artística trabáyase en facer carteles o decoraciones pal centru, tou ello asociao a la música".

Pero ¿qué música suena nel Teodoro Cuesta? "Lo que facemos ye una batería de canciones y suenen de manera aleatoria", indica la docente. Asina, n’ochobre, mes de Haloween, los rapacinos entraron y salieron de clas a ritmu de "Thriller", de Michael Jackson, o d’Alaska, con "El mio noviu ye un zombie", por casu. Y nel mes de payares, cola llucha contra les violencies machistes como fecha destacada, fueron protagonistes dende Rozalén, con "La Puerta Violeta", hasta El Langui y el so tema "Nun hai llendes".

Los escolinos

Pa los rapazos, el proyeutu ta siendo un ésitu tocantes a cómo lo recibieron. Adriel Fernández y Laura Fernández son escolinos de sestu cursu. "Entrar al colexu con música en cuenta de facelo con un timbre la verdá ye que nos motiva un poco más pal llabor", indica Adriel, qu’amiesta que los cantares que tán trabayando "tienen bonos mensaxes y son motivadores".

La so compañera Laura esplica lo último no que tuvieron faciendo xera. "Esti mes, pal 25 de payares, trabayamos el cantar de ‘María bebe les cais’ na nuesa clas, fae. “Lleímosla, cantámosla, opinamos sobre’l mensaxe que manda, trabayamos en grupu y, al cabu, aprendimos sobre’l significáu que tien", afirma la rapaza sobre’l tema de Pasión Vega.

N’atendiendo a esti diariu, los dos escolinos vuelven colos sos compañeros. Va ser por poco tiempu. Unos minutos más tarde, el fenómenu "K-Pop" sácalos de clas. Col cantar "Golden" percuerren los pasiellos hacia’l patiu. Ye hora del recréu. Con música, siempre se xuega meyor.