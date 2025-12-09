El colexu Los Campos marcha de ruta per Xixón sobre’l tableru

Un xuegu de mesa p’atopar infinidá de llugares de la ciudá y conocelos más en fondura. Asina ye "Percorriendo Xixón", un proyeutu d’anovación dicurríu’l cursu pasáu pol alumnáu de quintu y sestu de Primaria del colexu Los Campos y que cristalizó nun entreteníu xuegu del que yá disfruten los estudiantes nes aules. “Visita Xixón” y la empresa "Desconectando" collaboraron na creación, coordinación y diseñu de la iniciativa, lo mesmo qu’Israel Álvarez, encargáu de les ilustraciones de la baraxa, yá habitual nel día a día del centru. Ente les habilidaes potenciaes, Antoni Medina, direutor de Los Campos, destaca el "trabayu n’equipu, la competencia llingüística y entamadora o les matemátiques".

De pies, pela izquierda, Steven Campoverde, Alexander Kiryanov, Ahmad Omad, Fabrizzio Alejandro Valdés, Ksenia Kontorova, Janela Keyla Solís y Antoni Medina. Abaxo, por orde, Iñaki Espinosa, Gael Valtierra, Fabio Espinoza, Jazmín Solís y Tatiana López. | ÁNGEL GONZÁLEZ / .

Sobre un afayadizu tableru enséñase un xuegu que tien partíes nes que participen de dos a cinco persones. La recatafila de cartes ye estremada: hai de puntos d’interés, d’oxetivu personal, de tarxeta ciudadana ... Ello ye que nel xuegu los trayeutos pueden facese a pie, en bicicleta o n’autobús. Na lleenda los llugares estremense por apartaos: parques y xardinos, rutes y siendes verdes, instalaciones deportives y educatives, playes y zones costeres, cines y teatros, llugares históricos y etnográficos, places y sitios públicos, museos, miradores, escultures y murales y arte urbano. Hai de too. El xuegu conclúi cuando se terminen toles cartes del mazu, axuntándose depués los puntos de cada participante. "Aprendemos sobre munchos sitios de Xixón", fae l’alumnu Gael Valtierra, que de xuru prefier esti ratu lúdicu que’l procesu mesmu de creación del proyeutu. "Eso nun foi tan gayolero", bromia mentanto Janela Keyla Solís repara atenta el desarrollu de la partida.

Pela izquierda , Jazmín Solís, Ksenia Kontorova, Fabio Espinoza, Steven Campoverde y Fabrizzio Alejandro Valdés, cola profesora Marisol de la Fuente, nuna de les partíes.

"Prestónos la idea y empezamos a trabayala", afirma la profesora Marisol de la Fuente sobre l’orixe de la iniciativa, que permitió a los estudiantes de Los Campos –que pasen esti cursu nel colexu Asturies pola incompatibilidá de l’actividá lectiva coles obres que se tán entamando nel so centru– fomentar la so creatividá, el pensamientu críticu o la comunicación, amás de saber más sobre puntos icónicos del conceyu como la plaza Mayor, el “Elogio del Horizonte” , la playa de San Llorienzo, el teatru Xovellanos, l’Antigua Rula o Mina La Camocha. Los escolinos, en buscando información n’internet, fixeron rutes pa ver in situ esos llugares sobre los qu’investigaren. "Yera como una visita empobinada, na que dellos estudiantes esplicaben a los demás qué yera cada sitiu", diz Marisol de la Fuente. "Quedó un xuegu bien guapu, fixeron daqué mui realista", declara la docente, pa quien el proyeutu sirvió a los rapacinos pa "saber más de la so propia ciudá" y pa "reparar en coses de les que nun se dieron cuenta". "Agora tienen una visión más amplia de Xixón", reivindica.

"Foi un trabayu previu bastante ellaboráu", asevera Antoni Medina, qu’agradez el sofitu del Conceyu en tol desarrollu. Fai unos díes, ello ye que la Vicealcaldesa, Ángela Pumariega, fixo entrega de los exemplares de "Percorriendo Xixón" a los escolinos, los sos principales artífices. "Allegrónos especialmente poder collaborar con estos proyeutos anovadores, que nos apurren una visión nueva de la promoción de la nuesa ciudá y afayar el gran talentu qu’atesoren los mozos xixoneses", manifestó Pumariega. L’área de Turismu va utilizar como regalu protocolariu el xuegu, qu’amás ta a la venta como "merchandising" nes oficines d’información turística. Los Campos apriende xugando.