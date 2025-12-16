La artista Virginia Postigo da una nueva imagen al colegio de Cornellana
Estudiantes de Primaria del colegio de Cornellana han colaborado con la artista salense Virgina Postigo para dar color al muro exterior de su centro, con dibujos de peces y otros elementos naturales típicos de la localidad. Así, el muro gris ha dejado paso a un muro colorido que haceque la asistencia a clase sea más amena.
