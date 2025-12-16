Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Destitución CarriónNuevo entrenador Real OviedoInvestigación derribo baterías AvilésBajas emisiones OviedoJorge Ilega, en 10 canciones
instagramlinkedin

La artista Virginia Postigo da una nueva imagen al colegio de Cornellana

La artista Virginia Postigo da una nueva imagen al colegio de Cornellana

La artista Virginia Postigo da una nueva imagen al colegio de Cornellana / .

Estudiantes de Primaria del colegio de Cornellana han colaborado con la artista salense Virgina Postigo para dar color al muro exterior de su centro, con dibujos de peces y otros elementos naturales típicos de la localidad. Así, el muro gris ha dejado paso a un muro colorido que haceque la asistencia a clase sea más amena.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents