Los centros educativos asturianos se vuelcan con la Semana Europea de Prevención de Residuos
Han desarrollado más de un centenar de acciones: campañas internas de marketing, donaciones solidarias, talleres de reparación o de reciclaje creativo, radios escolares, obras de teatro, juegos educativos y pódcast, entre otras
Un año más, los centros educativos han sido el eje vertebrador de la Semana Europea de la Prevención de Residuos (SEPR) en Asturias, que en esta edición estuvo dedicada a concienciar sobre los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE). Para ello, los alumnos y el personal docente y administrativo de 93 colegios e institutos impulsaron más de un centenar de acciones, muchas de ellas en colaboración con asociaciones, oenegés, empresas y ayuntamientos, lo que supone la implicación de cientos de personas en experiencias que fomentan la responsabilidad colectiva en torno a la economía circular.
Las propuestas de actividades diseñadas por los centros giran en torno al aprendizaje sobre la reparación, la reutilización y la correcta recogida de pequeños aparatos eléctricos y electrónicos. Lo que permite al alumnado entender qué hay detrás de cada dispositivo, qué impactos tiene su fabricación sobre los seres humanos y sobre los recursos del planeta, y qué opciones existen antes de que se conviertan en residuos. A ello se suma una dimensión creativa y comunicativa con campañas internas de marketing, materiales gráficos, proyectos de reciclaje creativo y formatos innovadores como radios escolares, obras de teatro y pódcast, que ayudan a extender el mensaje a toda la comunidad educativa y a impactar en el entorno social más próximo (comercios, hostelería, el Ayuntamiento).
Por otro lado, Cogersa y los centros educativos también propiciaron una nueva edición de los Embajadores de la SEPR, en la que participaron 756 escolares y 70 docentes de 23 centros educativos. En los días programados, coincidiendo con mercados y otras citas con afluencia de público, salieron a la calles aledañas de los centros educativos a entrevistar a vecinos y vecinas, emulando el formato del concurso “Lo sabe, no lo sabe” y poniendo a prueba los conocimientos del reciclaje de RAEE. En total contactaron con algo más de 1.100 personas.
La mayoría de los centros inscritos en la SEPR forman parte de la Red de Escuelas por la Circularidad (REC) de Cogersa. La creación de puntos limpios escolares, la donación solidaria de dispositivos y la incorporación de indicadores de seguimiento, muestran que muchas comunidades educativas van más allá de la “actividad puntual” y avanzan hacia proyectos estables, integrados en su proyecto formativo. De este modo, la SEPR 2025 se convierte en una oportunidad para consolidar hábitos en torno al consumo responsable de la tecnología, ayudando a implicar a las nuevas generaciones en la gestión sostenible de uno de los flujos de residuos que más crece en la Unión Europea.
La amplia participación de la red educativa pública y concertada en la SEPR 2025, en todas las especialidades de la enseñanza no universitaria, la convierte en la categoría con mayor número de acciones en la región, repitiendo el compromiso que ya ha demostrado con la campaña en ediciones anteriores, en las que abordaron temáticas como el desperdicio alimentario y el impacto de los envases de plástico y papel.
En total, este año han participado 156 organizadores en Asturias, en las distintas categorías contempladas por la organización. Además de los centros educativos, también se sumaron 18 asociaciones y oenegés, que pusieron en marcha 21 actividades; 16 empresas privadas -con 18 proyectos- y otras tantas empresas públicas o ayuntamientos, también con 18 ideas, y 11 propuestas de ciudadanos, a título particular.
Diecisiete vídeos de Navidad y Economía Circular compiten en el IV Reto del Cislan y Cogersa
En esta cuarta edición ha participado 60 estudiantes de los ciclos formativos de Realización de Proyectos Audiovisuales y Espectáculos y de Animaciones 3D, Juegos y Entornos Interactivos
El consorcio de residuos de Asturias y el Centro Integrado de Formación Profesional de Comunicación, Imagen y Sonido de Langreo (Cislan) han puesto en marcha la cuarta edición del Reto de Navidad, una iniciativa ya consolidada que invita al alumnado a crear la felicitación de Cogersa para estas fiestas en formato audiovisual. Este año se ha logrado atraer la participación de 60 estudiantes, distribuidos en 17 equipos pertenecientes a los ciclos formativos de Realización de Proyectos Audiovisuales y Espectáculos y de Animaciones 3D, Juegos y Entornos Interactivos.
El proyecto, que se desarrolla por cuarto año consecutivo, tiene como eje la idea de que «los residuos son recursos». Los estudiantes deben concebir una vídeo postal navideña original que ponga en valor la economía circular y la sostenibilidad en un periodo especialmente ligado al consumo.
El reto se plantea como un ejercicio profesional completo en el que el alumnado debe afrontar el reto de realizar el producto que solicita el cliente, dentro de los márgenes de presupuesto, plazo, formatos y contenidos que se establecen al inicio del supuesto encargo de producción.
Una vez hecho el planteamiento, los grupos dispusieron hasta el 28 de noviembre para presentar sus propuestas. Ese día se realizó la exposición de los trabajos en formato boceto ante las técnicas de Comunicación de Cogersa y las tutoras del centro educativo, quienes procedieron a seleccionar la pieza ganadora, además de algunos premios accésit. El equipo elegido contó con un plazo adicional para perfeccionar su obra hasta el arte final.
El reto culminará el 19 de diciembre con el acto oficial de entrega del premio. El grupo ganador recibirá un vale de 1.000 euros para canjear por material audiovisual y verá su vídeo convertido en la felicitación institucional de Cogersa para las fiestas y el año 2026.
- México decide el tercer entrenador del Oviedo: gusta un viejo conocido de Pachuca
- Dos de cada tres kilos de pescado desembarcado en Asturias se venden en la Nueva Rula de Avilés
- Fulminante: el Oviedo destituye a Carrión tras la debacle en Sevilla
- Fallece un hombre de 57 años de manera repentina en pleno centro de Oviedo
- Mucha tensión, insultos y golpes a los vehículos en la llegada del equipo azul a Oviedo: Carrión, escoltado; y rompen una ventanilla del coche de Rondón
- Pachuca fulmina a Carrión y elige a Guillermo Almada: así está la situación en el banquillo del Oviedo
- La historia de Longinos Fernández, el 'cerebro' que convirtió a Oviedo en un referente nacional de los datos
- Viaje al interior de Jorge Ilegal: la leyenda del rock, en diez canciones (más un bonus track) y un relato personal de anécdotas (alguna salvaje)