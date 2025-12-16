Los centros educativos asturianos se vuelcan con la Semana Europea de Prevención de Residuos

Un año más, los centros educativos han sido el eje vertebrador de la Semana Europea de la Prevención de Residuos (SEPR) en Asturias, que en esta edición estuvo dedicada a concienciar sobre los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE). Para ello, los alumnos y el personal docente y administrativo de 93 colegios e institutos impulsaron más de un centenar de acciones, muchas de ellas en colaboración con asociaciones, oenegés, empresas y ayuntamientos, lo que supone la implicación de cientos de personas en experiencias que fomentan la responsabilidad colectiva en torno a la economía circular.

Un grupo de los 756 escolares y 70 docentes que participaron este año como «Embajadores de la SEPR» / Cedida a Lne

Las propuestas de actividades diseñadas por los centros giran en torno al aprendizaje sobre la reparación, la reutilización y la correcta recogida de pequeños aparatos eléctricos y electrónicos. Lo que permite al alumnado entender qué hay detrás de cada dispositivo, qué impactos tiene su fabricación sobre los seres humanos y sobre los recursos del planeta, y qué opciones existen antes de que se conviertan en residuos. A ello se suma una dimensión creativa y comunicativa con campañas internas de marketing, materiales gráficos, proyectos de reciclaje creativo y formatos innovadores como radios escolares, obras de teatro y pódcast, que ayudan a extender el mensaje a toda la comunidad educativa y a impactar en el entorno social más próximo (comercios, hostelería, el Ayuntamiento).

Por otro lado, Cogersa y los centros educativos también propiciaron una nueva edición de los Embajadores de la SEPR, en la que participaron 756 escolares y 70 docentes de 23 centros educativos. En los días programados, coincidiendo con mercados y otras citas con afluencia de público, salieron a la calles aledañas de los centros educativos a entrevistar a vecinos y vecinas, emulando el formato del concurso “Lo sabe, no lo sabe” y poniendo a prueba los conocimientos del reciclaje de RAEE. En total contactaron con algo más de 1.100 personas.

Jóvenes del IES de Salinas que organizaron un taller para crear bisutería con piezas electrónicas reutilizadas y diseños en impresora 3D / Cedida a Lne

La mayoría de los centros inscritos en la SEPR forman parte de la Red de Escuelas por la Circularidad (REC) de Cogersa. La creación de puntos limpios escolares, la donación solidaria de dispositivos y la incorporación de indicadores de seguimiento, muestran que muchas comunidades educativas van más allá de la “actividad puntual” y avanzan hacia proyectos estables, integrados en su proyecto formativo. De este modo, la SEPR 2025 se convierte en una oportunidad para consolidar hábitos en torno al consumo responsable de la tecnología, ayudando a implicar a las nuevas generaciones en la gestión sostenible de uno de los flujos de residuos que más crece en la Unión Europea.

La amplia participación de la red educativa pública y concertada en la SEPR 2025, en todas las especialidades de la enseñanza no universitaria, la convierte en la categoría con mayor número de acciones en la región, repitiendo el compromiso que ya ha demostrado con la campaña en ediciones anteriores, en las que abordaron temáticas como el desperdicio alimentario y el impacto de los envases de plástico y papel.

En total, este año han participado 156 organizadores en Asturias, en las distintas categorías contempladas por la organización. Además de los centros educativos, también se sumaron 18 asociaciones y oenegés, que pusieron en marcha 21 actividades; 16 empresas privadas -con 18 proyectos- y otras tantas empresas públicas o ayuntamientos, también con 18 ideas, y 11 propuestas de ciudadanos, a título particular.