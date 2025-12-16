Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Los "chatbots" de IA se cuelan en la adolescencia

Un estudio en EE UU revela que siete de cada diez adolescentes usan ya asistentes de inteligencia artificial como ChatGPT, un fenómeno que empieza a replicarse en España y abre el debate sobre su impacto educativo y emocional

Dos adolescentes con un portátil. | | FREEPIK

E. C.

Oviedo

Siete de cada diez adolescentes en Estados Unidos han utilizado ya un "chatbot" de inteligencia artificial y casi uno de cada tres lo hace a diario o varias veces por semana, según una encuesta del Pew Research Center citada por el medio económico Quartz. ChatGPT encabeza la lista, seguido de otros asistentes como Gemini, Copilot o Meta AI.

Los jóvenes los emplean para hacer deberes, resumir textos, resolver dudas académicas e incluso buscar consejos personales, convirtiendo a la IA en una mezcla de profesor particular, atajo para trabajos escolares y confidente disponible 24 horas. Muchos reconocen que les ayuda a entender mejor algunas materias, pero también la usan para que "les haga" redacciones, ejercicios o comentarios de texto casi completos.

El crecimiento de este uso intensivo preocupa a expertos en salud mental y a reguladores, que alertan de los riesgos de desinformación, dependencia emocional o exposición a contenidos inadecuados si no hay supervisión ni filtros específicos para menores. En España, donde la penetración de internet y móvil en adolescentes es similar a la estadounidense, la cuestión no es si usarán estos sistemas, sino cómo: con qué normas en casa y en el aula, qué grado de transparencia ofrecen las plataformas y qué educación digital crítica reciben quienes ya han incorporado la inteligencia artificial a su vida cotidiana. Para familias y docentes, el reto será enseñar a usarla como herramienta de apoyo y no como sustituto del esfuerzo, del criterio propio ni de las relaciones humanas reales.

