Los "chatbots" de IA se cuelan en la adolescencia

Siete de cada diez adolescentes en Estados Unidos han utilizado ya un "chatbot" de inteligencia artificial y casi uno de cada tres lo hace a diario o varias veces por semana, según una encuesta del Pew Research Center citada por el medio económico Quartz. ChatGPT encabeza la lista, seguido de otros asistentes como Gemini, Copilot o Meta AI.

Los jóvenes los emplean para hacer deberes, resumir textos, resolver dudas académicas e incluso buscar consejos personales, convirtiendo a la IA en una mezcla de profesor particular, atajo para trabajos escolares y confidente disponible 24 horas. Muchos reconocen que les ayuda a entender mejor algunas materias, pero también la usan para que "les haga" redacciones, ejercicios o comentarios de texto casi completos.

El crecimiento de este uso intensivo preocupa a expertos en salud mental y a reguladores, que alertan de los riesgos de desinformación, dependencia emocional o exposición a contenidos inadecuados si no hay supervisión ni filtros específicos para menores. En España, donde la penetración de internet y móvil en adolescentes es similar a la estadounidense, la cuestión no es si usarán estos sistemas, sino cómo: con qué normas en casa y en el aula, qué grado de transparencia ofrecen las plataformas y qué educación digital crítica reciben quienes ya han incorporado la inteligencia artificial a su vida cotidiana. Para familias y docentes, el reto será enseñar a usarla como herramienta de apoyo y no como sustituto del esfuerzo, del criterio propio ni de las relaciones humanas reales.