El Colegio San Ignacio inicia su campaña navideña, llena de actividades
La Campaña de Navidad dio en el Colegio San Ignacio con numerosas actividades en todas las etapas educativas: recogida de alimentos, conciertos y festivales, chocolatadas y celebraciones propias de este tiempo . En 0-3 e Infantil disfrutaron del encendido navideño y la inauguración de su belén de Playmobil.
