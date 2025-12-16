Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El CP Los Campos, inmerso en la Semana Europea de Prevención de Residuos

El CP Los Campos de Gijón estuvo hace varios días inmersoen la Semana Europea de Prevención de Residuos (SEPR). El tema de este curso fueron los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos y, decorando CD, se construyó un árbol. Además, mediante pequeñas obras de teatro, se concienció sobre las tres R.

