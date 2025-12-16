Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El CP José Bernardo de Langreo crea su propio Paseo de la Fama

El 25 de noviembre, el alumnado y profesorado del CP José Bernardo se unieron a la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Su proyecto de este año está relacionado con el teatro, por lo que crearon unas estrellas que colocaron a modo de su propio Paseo de la Fama.

