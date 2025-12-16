El valor educativo de la Navidad en la infancia y la adolescencia

La Navidad es, para buena parte de la infancia y la adolescencia, el tramo más intenso del calendario emocional del año. Más allá de los villancicos, los regalos o las vacaciones escolares, estas fiestas concentran una serie de experiencias y rituales que tienen un impacto real en el desarrollo emocional y social de niños y jóvenes.

La investigación en psicología familiar lleva años señalando la importancia de los rituales compartidos –como decorar la casa, preparar juntos la cena, escribir la carta a los Reyes Magos o visitar a la familia– para la cohesión familiar y el bienestar infantil. Estudios sobre rutinas y tradiciones familiares muestran que estos momentos refuerzan el sentimiento de pertenencia, ofrecen seguridad y ayudan a los niños a construir una narrativa positiva sobre su propia vida y sobre su familia.

En Navidad se concentran precisamente muchos de esos rituales significativos: se repiten cada año, tienen un simbolismo claro y colocan a los niños en el centro de la experiencia. Esperar la cabalgata, encender las luces, montar el belén o el árbol y participar en actividades del colegio o del pueblo son vivencias que se convierten en recuerdos que acompañan toda la vida adulta.

Otro elemento clave es el tiempo compartido. Las vacaciones escolares y los días festivos permiten que las familias dispongan de más horas juntas, algo que durante el curso suele escasear. Jugar en casa, cocinar galletas, ver una película en familia o visitar a los abuelos no son actividades espectaculares, pero sí fundamentales para reforzar los vínculos afectivos. La evidencia sobre apego y desarrollo subraya que la calidad de estos momentos es más importante que la cantidad de regalos bajo el árbol: lo que los niños recuerdan con más fuerza no es "cuánto" recibieron, sino "con quién" compartieron esos días.

La Navidad también es una ocasión privilegiada para educar en valores. Centros educativos, asociaciones juveniles y entidades sociales aprovechan este periodo para promover campañas solidarias –recogidas de alimentos, juguetes, visitas a residencias– que acercan a niños y adolescentes a realidades distintas de la suya. Participar en estas iniciativas ayuda a desarrollar empatía, sentido de justicia social y responsabilidad comunitaria, aspectos esenciales en la educación en ciudadanía. La experiencia de "hacer algo por otros" deja una huella formativa que va más allá de las vacaciones.

En el ámbito emocional, la Navidad puede funcionar como un "respiro" en mitad del curso. El cambio de rutinas, la posibilidad de descansar y la presencia de actividades lúdicas contribuyen a reducir el estrés acumulado. Para muchos menores, las fiestas son un paréntesis donde se combina el descanso con experiencias de ilusión y sorpresa, factores que la psicología positiva relaciona con un mejor estado de ánimo y mayor resiliencia.

Por supuesto, también existe la otra cara: familias con dificultades económicas, ausencias importantes, separaciones o duelos que se viven con especial intensidad en estas fechas. Por eso, el enfoque educativo tiene un papel relevante: ayudar al alumnado a comprender que no todas las Navidades son iguales, fomentar el respeto a diferentes vivencias y poner el acento en los valores compartidos –cuidado mutuo, solidaridad, convivencia– por encima del consumo.

En definitiva, la Navidad, bien acompañada desde la familia y la escuela, es mucho más que un paréntesis festivo: es un laboratorio de experiencias emocionales, sociales y culturales que contribuyen al crecimiento de la infancia y la juventud. Lo que hoy se vive como ilusión, juego y ritual compartido se convertirá mañana en memoria y en manera de entender el mundo. Y ahí reside, quizá, su mayor valor educativo.