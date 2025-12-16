Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La EEI Riego de Arriba acogió la única parada del STEM Tour en Asturias

La Escuela de Educación Infantil Riego de Arriba acogió la única parada del STEM Tour en Asturias, una iniciativa itinerante deSTEM Women Congress y Volkswagen Group España Distribución que acerca la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas al alumnado a través de propuestas activas y manipulativas.

