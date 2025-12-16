L’Anguleru, personaxe navideñu asturianu: "Los rapacinos piden cada vez xuguetes más raros, tecnolóxicos"

L’Anguleru ye un personaxe navideñu asturianu. Dedícase a la pesca de l’angula, ye de L’Arena (Sotu’l Barcu) y un namoráu de la natura, que cuida y caltién viva. Viaxa per Asturies montáu na so chalana de nome l’Angulina pelos ríos y regatos y tien una bona riestra de colaboradores, los llendadores, en tolos conceyos asturianos colos que prepara los regalos que los rapacinos reciben el día de Navidá. Unos lu nomen el "Papá Noel asturianu" pero ye muncho más qu’eso, tien la so propia identidá. Fala con LA NUEVA ESPAÑA per teléfonu porque nun atopa nin un minutu na so axenda.

De mano, ¿Cóm lleva que esti añu que malapenes hai angula en L’Arena?

Con ilusión, alegría y felicidá, porque siempre ye importante tornar pa Asturies y llevar felicidá pa los rapacinos y rapacines. El fechu de nun tener angula, pues… triste, pero ye lo qu’hai. Hai que falar tamién que tolos años faigo pesca sostenible per tolos mares del mundu y pesco otres especies, en cada continente la que toque, pa ganar perres. Asina toi, trabayando duro tol añu…

¿Ye una pena lo de la angula, non?

Claro porque ye la mio principal actividá, bono, yera. Hai diversificar. Y muncho más porque ye la identidá de L’Arena que ye la capital angulera d’España. Que nesa primer escurada nun saliera nada d’angula, ponme triste.

Tienen que ser momentos difíciles para ún de L’Arena…

Pa ún de L’Arena y pa tolos asturianos que se dediquen a la pesca de l’angula, ya seya en L’Arena, Cuideiru, San Esteban o Ribesella, bono, ehí hai más pero vemos qu’añu tres añu la pesca de la angula faise más complicada.

Otru llabor que tien ye regalar felicidá sobre too a los rapacinos. ¿Qué-y piden los rapacinos esti añu?

Xuguetes, eso de mano. Tamién voi decir que cada vez más raros. Nun ye lo mesmo que va años, enantes pidíen bicicletes, muñeques, pelotes. Agora yá non. Dacuando piden coses tecnolóxiques y animales. Los animales, quería dexalo claro, nun se piden al Anguleru, hay que pedilos a los pás, a los güelos… Ye mui importante nun mercar animales, ye muncho meyor dir a les protectores d’animales porque ehí tan los que en rialidá necesiten tar nuna casa. A la fin, cada vez piden xuguetes más raros y más tecnolóxicos y unu tien una edá yá...

¿Un exemplu?

Cola cantidá de cartes que lleí yá, nun soi a poner exemplos. Lo que tamién piden son llibros.

Interesante

Más que porque los neños y neñes piden más llibros que los mayores

¿Y sorpreses?

L’ Anguleru tamién dexa sorpreses. Si los rapacinos dexen un gorru al llau del ramu Nadal o l’arbol de Navidá, a parte de la garulla, del revoltixu de l’Anguleru, dalguna sorpresina dexaré.

Va dellos díes que ta n’Asturies. ¿Cómo va’l llabor nestes xornaes caberes?

Un llabor intensu, sí. Tengo de percorrer los 78 conceyos d'Asturies para ver cómo ta la natura. L’angulina, la mio barca, necesita desplazase y percorrer ríos y regatos de tolos conceyos, y en cada conceyu que voi llamto un ramu Nadal pa saber que too va bien. Y eso ayúdame a saber que yá tuvi, que la supervisión ta ok. Estos díes, falo muncho colos llendadores qu’hai en cada conceyu y que los encargaos de desendolcar esi control de la natura. Polo que toi viendo esti añu, va too perbien.

Falando de natura, tuvimos dellos problemes coles quemes y fueos per dellos conceyos va dellos meses…

Cuando pasamos Lolina y yo cola angulina por fasteres onde hebo quemes y ves too aquello negru, ye triste, pertriste. Por eso pidimos conservar la natura, la llimpieza de montes. Hai que facer como va años, sextaferies y demás pa llimpiar los montes, meter cabres

Y cuidar el llobu y l’osu, ¿non?

Sí, equilibriu sostenible. Hai que pidir sostenibilidad y sentíu común, bon xacíu. Asina, con eso, vivimos toos y toes en paz y harmonía.

Como ser máxicu, magar que lo seya solo na nueche de Navidá, ¿tien dalgún conseyu pa tolos asturianos al marxe de la importancia de curiar y caltener la natura?

Solo un conseyu: que nos amemos unos a otros, tenemos que tratanos con respetu, falar ente toos y llevase bien. Eso val pa rapacinos y pa mayores, pa toles persones d’Asturies.

Lu llamen el Papá Noel asturianu, ¿Cómo se lleva col orixinal?

Repartímonos el trabayu. Quedaré per Asturies hasta depués de Reis Magos porque quiero saludalos. Ente toos, llevámonos bien. Hay rapacinos que piden al Anguleru y otros a Papé Noel, eso va por cases. Cuando pasen les fiestes, fadremos una comida de empresa tolos seres máxicos de la Navidad pa cuntanos toles anécdotes. Llevámonos perbien magar que delles personas quieran enfrentanos.

Enantes de la nueche máxica, enantes de repartir los regalos, L’Arena tendrá la so cabalgata a les 19.00 hores del día 24, ¿nun ye asina?

Llevo viniendo a Asturies munchos años, munchos, munchos, pero lo que pasa ye que nin celebraben ni organizaben cabalgates. Amás esti añu, vamos facer daqué especial, el día 24 d’avientu celebramos la mayoría d’edá, yá son 18 años de cabalgates.

¿Y qué va pasar?

Entá nun puedo cuntalo. Lo que sí puedo dicir ye que nesta cabalgata los protagonistes son los rapacinos, formen parte d’ella. Nun ven la cabalgata, sino que participen y faen la cabalgata. Animos-yos a llevar linternes, chubasqueros mariellos...Van pasalo bien, como siempre. Amás van llevar un revoltixu y falar conmigo.