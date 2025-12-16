El Montepío ilumina 2026 con su calendario "El Patrimonio de los Valores"

El Montepío y Mutualidad de la Minería Asturiana ha presentado su Calendario 2026, un almanaque que, desde hace décadas, es mucho más que una mera herramienta para consultar fechas, convirtiéndose en una publicación de referencia en las cuencas y en toda Asturias, utilizada como vehículo de memoria, divulgación social y reflexión colectiva sobre el mundo minero y su legado.

Representantes del Montepío y de la Escuela de Arte posan con los alumnos que han ilustrado el calendario de 2026. | | CEDIDAS A LNE / .

La edición de 2026 lleva por título "El Patrimonio de los Valores" y gira en torno a los principios que el Montepío considera esenciales para la convivencia y el progreso: solidaridad, empatía, dignidad, igualdad, esfuerzo compartido o paz entendida como respeto y capacidad de acuerdo. El presidente del Montepío, Jesús Armando Fernández Natal, subrayó en la presentación que, en un contexto de incertidumbre y polarización, el humanismo y los valores compartidos son la respuesta más transformadora.

El calendario es fruto de la colaboración con la Escuela de Arte de Oviedo (EAO). Los doce meses del año se ilustran con obras originales realizadas por estudiantes del centro, que han trabajado este proyecto como un auténtico encargo profesional dentro de su formación. Para muchos de ellos supone el primer trabajo cultural con proyección pública, lo que refuerza el carácter intergeneracional del almanaque: una entidad histórica de las cuencas se pone en manos del arte joven para reinterpretar su legado.

Las láminas se agrupan en cuatro grandes ejes temáticos. El primero, "Identidad y memoria", recoge escenas y símbolos ligados al arraigo, la cultura minera, la memoria histórica o el orgullo de pertenencia a una comunidad que ha construido su vida alrededor del carbón. El segundo eje, "Comunidad", se centra en conceptos como empoderamiento, cooperación, esfuerzo colectivo, inclusión, igualdad o solidaridad, valores que el Montepío reivindica como núcleo de su razón de ser mutualista.

El tercer bloque, "Territorio y sostenibilidad", aborda la resiliencia de las comarcas mineras, la protección del entorno y el compromiso con el territorio, incluyendo referencias al turismo social como herramienta para dar nuevos usos a espacios vinculados al pasado industrial. Por último, el eje "Humanidad y convivencia" pone el foco en la honradez, la empatía, la dignidad, el cuidado, la atención y el bienestar, enlazando el discurso de los valores con la labor cotidiana de la entidad en el acompañamiento a mayores, familias y mutualistas.

La Fundación Montepío complementará la edición con una exposición itinerante que mostrará las láminas del calendario y otras obras surgidas del proceso creativo. Está previsto que recorra centros culturales, sociales y educativos, así como equipamientos vinculados al propio Montepío, con el objetivo de generar conversación en torno a aquello que une a la comunidad minera y a la sociedad asturiana en su conjunto: un patrimonio inmaterial hecho de luchas compartidas, redes de apoyo y compromiso con el futuro.

Este nuevo calendario se suma a una larga lista de ediciones monográficas con las que el Montepío ha abordado temas como la explotación infantil en la minería, el papel de las mujeres en el sector, la diversidad de oficios que sostienen la vida en torno al pozo, los "guardianes" de la familia minera o las posibilidades de reutilización de los espacios industriales para proyectos de futuro, en ocasiones en alianza con entidades como UNICEF, colectivos de fotoperiodistas o ilustradores de prestigio. "El Patrimonio de los Valores" se presenta así como un paso más en esa línea: un ejercicio de memoria viva que mira hacia adelante y reivindica que el principal tesoro de la minería no está solo en su arquitectura o en sus pozos, sino en la cultura de apoyo mutuo que ha tejido durante generaciones.