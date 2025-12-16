Pequeños chefs en acción en el Colegio Público Vital Aza de Pola de Lena
Los alumnos de 5 años del CP Vital Aza lenense han cerrado su proyecto sobre los alimentos de la forma más deliciosa.Con mandil y gorro de cocinero, y junto a sus padrinos y madrinas de lectura, los estudiantes de 4º de Primaria. Juntos elaboraron y presentaron unas coloridas brochetas de fruta navideñas.
