Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Destitución CarriónNuevo entrenador Real OviedoInvestigación derribo baterías AvilésBajas emisiones OviedoJorge Ilega, en 10 canciones
instagramlinkedin

Pequeños chefs en acción en el Colegio Público Vital Aza de Pola de Lena

Pequeños chefs en acción en el Colegio Público Vital Aza de Pola de Lena

Pequeños chefs en acción en el Colegio Público Vital Aza de Pola de Lena / .

Los alumnos de 5 años del CP Vital Aza lenense han cerrado su proyecto sobre los alimentos de la forma más deliciosa.Con mandil y gorro de cocinero, y junto a sus padrinos y madrinas de lectura, los estudiantes de 4º de Primaria. Juntos elaboraron y presentaron unas coloridas brochetas de fruta navideñas.

TEMAS

Tracking Pixel Contents