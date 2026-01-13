El colegio Palacio de Granda, que forma parte del grupo International Schools Partnership (ISP), vivió recientemente una experiencia internacional única con la participación de Martina V., alumna de 4º de ESO, en el Modelo de Naciones Unidas (MUN). La joven viajó a Ginebra para unirse a la Delegación de Iberia, formada por estudiantes de otros colegios ISP de la Península, en un programa que reúne a alumnos de todos los colegios ISP del mundo.

Alumnos del Palacio de Granda desarrollan habilidades globales en el MUN de International Schools Partnership

El programa ISP MUN permite a los estudiantes participar en una simulación educativa de las Naciones Unidas, representando diferentes países, organizaciones o figuras políticas. Durante la experiencia, los jóvenes debaten y negocian soluciones a problemas globales, investigan previamente temas internacionales y participan en comités simulados siguiendo procedimientos diplomáticos.

En esta ocasión, Martina desarrolló habilidades clave como diplomacia, pensamiento crítico, debate, oratoria, liderazgo y trabajo en equipo, reforzando además su confianza en sí misma y el bilingüismo adquirido durante todos estos años en Palacio de Granda, mientras profundizaba en su comprensión de los asuntos políticos, económicos y sociales a nivel mundial.

Durante su estancia, la alumna del centro asturiano exploró la ciudad y conoció de primera mano la sede de la ONU, participando activamente en debates que reproducen fielmente las sesiones de una conferencia internacional. Cada encuentro le permitió analizar, discutir y proponer soluciones a desafíos globales actuales, poniendo en práctica sus capacidades de comunicación, negociación y colaboración.

Más allá del aprendizaje académico, la experiencia fomentó la interacción multicultural, brindándole la oportunidad de conocer a otros estudiantes de distintas partes del mundo y fortalecer su perspectiva global y empatía. Al finalizar, los delegados fueron reconocidos por su desempeño destacado, consolidando una experiencia que combina desarrollo personal, habilidades socioemocionales y aprendizaje académico.

La participación en ISP MUN reforzó no solo los conocimientos de Martina, sino también su capacidad de adaptación, resolución de problemas y pensamiento estratégico. Esta experiencia demuestra cómo las iniciativas internacionales dentro de ISP permiten a los estudiantes adquirir competencias para la vida, consolidar la confianza en sí mismos, aprovechar al máximo su bilingüismo y comprender la importancia de la diplomacia y la colaboración entre culturas diversas.

La joven alumna regresó al Palacio de Granda con nuevas habilidades, aprendizajes y recuerdos inolvidables, fruto de una experiencia intensa que deja una huella duradera en su formación académica y personal.