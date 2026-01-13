Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Las Dominicas de Oviedo inician el año con su tradicional carrera escolar

Las Dominicas de Oviedo inician el año con su tradicional carrera escolar

Las Dominicas de Oviedo inician el año con su tradicional carrera escolar / .

El colegio Dominicas Oviedo ha dado la bienvenida al 2026 celebrando la cuarta edición de su ya tradicional carrera escolar, la cual reunió a todo el alumnado de las etapas de Infantil y Primaria, así como el profesorado del centro, en una jornada marcada por el deporte, la convivencia y el espíritu de comunidad.

