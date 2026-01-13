El gran valor de saber pensar desde la infancia

Mañana, miércoles 14 de enero, se celebra en todo el mundo el Día Mundial de la Lógica, una efeméride relativamente reciente en el calendario internacional, pero con un mensaje muy antiguo: aprender a pensar bien es tan importante como aprender a leer o a sumar. La fecha fue proclamada por la Unesco en 2019, en colaboración con el Consejo Internacional de Filosofía y Ciencias Humanas, con la intención de acercar la historia, el sentido y las aplicaciones de la lógica no sólo a la comunidad científica, sino al conjunto de la sociedad.

No es casualidad que se haya elegido el 14 de enero. Este día coincide con el nacimiento de Alfred Tarski y la muerte de Kurt Gödel, dos de los grandes logistas del siglo XX, cuyas ideas cambiaron para siempre las matemáticas, la filosofía y la informática. Pero más allá de los nombres ilustres, la lógica está hoy en el corazón de nuestra vida diaria: desde los algoritmos que organizan lo que vemos en el móvil hasta el funcionamiento de los ordenadores y las redes.

El arte de razonar bien

En términos sencillos, la lógica es el arte de razonar bien: sacar conclusiones coherentes a partir de unas premisas, distinguir entre argumentos sólidos y falacias, evaluar información antes de creerla o compartirla. Los expertos la vinculan estrechamente con el pensamiento crítico, esa capacidad de hacerse preguntas, buscar pruebas y no aceptar cualquier mensaje sólo porque "lo he visto en internet".

¿Por qué es especialmente relevante hablar de lógica en niños y adolescentes? Porque muchas de las habilidades que van a necesitar en su vida adulta –resolver problemas, tomar decisiones, colaborar con otros, moverse en un entorno digital lleno de datos, ...– se apoyan en ese tipo de razonamiento. Estudios sobre educación muestran que las destrezas de pensamiento crítico y lógico pueden empezar a trabajarse desde edades más tempranas de lo que se pensaba, siempre que se haga de forma adaptada y práctica.

La lógica, omnipresente

En el aula, la lógica está presente en las matemáticas, la programación, los debates en lengua o en ciencias sociales. Pero también aparece en actividades sencillas: resolver acertijos, analizar qué argumentos sostienen una opinión, identificar qué parte de una noticia es un hecho y cuál es interpretación, o comparar distintas soluciones a un mismo problema. Cada vez que un docente pide a su alumnado "explica cómo has llegado a esa respuesta", está entrenando, en el fondo, pensamiento lógico.

En casa, las familias también pueden contribuir, sin necesidad de libros especializados. Juegos de mesa en los que haya que planificar jugadas, puzzles, retos de lógica, pequeñas investigaciones o conversaciones en las que se anime al niño a argumentar su punto de vista son herramientas muy poderosas. Igual de importante es permitir que se equivoquen y revisar juntos el error: comprender por qué algo no funciona es una lección lógica valiosísima.

La Unesco subraya que la lógica no es sólo una disciplina abstracta, sino un pilar de la ciencia, la tecnología y la innovación, clave para economías basadas en el conocimiento y para sociedades que quieren ser más críticas y menos vulnerables a la desinformación. En un contexto de sobreabundancia de contenidos, bulos y mensajes contradictorios, ayudar a niños y adolescentes a pensar con rigor se ha convertido casi en una forma de protección.

El Día Mundial de la Lógica invita, en definitiva, a mirar más allá de los números y las pantallas y a preguntarnos qué tipo de pensamiento estamos cultivando. Porque la lógica no es sólo cosa de filósofos o matemáticos: es una competencia básica para la vida que empieza a construirse, paso a paso, desde la infancia.