La jefa de comunicación de Unicef en Vietnam, en el IES Valle de Aller
La asturiana Raquel Fernández, jefa de comunicación de Unicef en Vietnam y con años de experiencia en diferentes destinos, ha acercado al alumnado del IES Valle de Aller la realidad de la situación infantil y juvenil en el mundo y el deseo de seguir trabajando por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia.
