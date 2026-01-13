El Montepío abre el plazo de sus becas para estudiantes de Universidad y FP Superior

El pasado 1 de enero de 2026 se abrió el plazo para que las familias mutualistas con hijos cursando Universidad o Ciclos Formativos de Grado Superior puedan solicitar las becas del curso 2025/26 de la Fundación Obra Social Montepío. Se trata del último bloque de convocatorias de un programa de ayudas al estudio que cumple ya diez años y que se ha consolidado como una de las grandes apuestas de la entidad en materia de Educación.

A lo largo de esta década, la obra social ha ido afinando las bases y tipologías de becas para adaptarse al contexto actual, marcado por el encarecimiento del material académico y de los recursos digitales que hoy son imprescindibles en las aulas. El objetivo es claro: que el acceso a la universidad o a una formación profesional de calidad no dependa únicamente del bolsillo familiar.

Desde la Fundación recuerdan que estas nuevas becas se suman a las ya puestas en marcha durante el otoño para otras etapas. De hecho, el pasado 31 de diciembre terminó el plazo para solicitar las ayudas dirigidas a alumnado de Bachillerato y Ciclos Formativos de Grado Medio, abiertas desde el 15 de noviembre de 2025.

Además, sigue abierta hasta el 15 de febrero la convocatoria para familias mutualistas con estudiantes con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (NEAE), una línea transversal que abarca todas las etapas cubiertas por el programa. En este apartado se incluyen 40 becas de 150 euros cada una, dirigidas a alumnado con discapacidad igual o superior al 25%, trastornos graves de conducta, trastornos graves de comunicación y lenguaje asociados a necesidades educativas especiales, alumnado con Trastorno del Espectro del Autismo (TEA) y estudiantes con alta capacidad intelectual.

Esta línea específica pretende reforzar la inclusión educativa, ayudando a costear apoyos y materiales que faciliten el aprendizaje y la autonomía de estos estudiantes, y respaldando así el esfuerzo añadido que asumen muchas familias

El objetivo de estas ayudas es contribuir a sufragar gastos de material didáctico, recursos digitales y libros, aliviando el esfuerzo económico de las familias mutualistas. Solo en el pasado curso 2024/25, la Fundación Montepío concedió 19.600 euros en becas a 157 familias, según el balance hecho público el pasado mes de junio, una cifra que refleja el compromiso sostenido de la entidad con la formación del alumnado.

Las convocatorias para Universidad y Ciclos de Grado Superior, así como la de NEAE, permanecerán abiertas hasta el 15 de febrero de 2026. Desde la Fundación se anima a todas las familias mutualistas con hijos en estas etapas educativas a revisar las bases y presentar su solicitud a través de la web de Montepío, donde se detalla toda la información sobre requisitos, documentación y plazos. Una oportunidad para reforzar la igualdad de oportunidades y apoyar el rendimiento académico de los estudiantes.