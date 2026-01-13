La radio presta nel institutu Fleming

Na biblioteca del IES Doctor Fleming, al pie de les estanteríes apinaes de llibros, descansen sobre la mesa los micrófonos, los auriculares y la mesa de soníu. Ye’l sitiu nel que se desarrolla’l taller de radio, que dirixe la profesora Inés Villaverde y nel que s’axunten ocho alumnos una vegada a la selmana, cuando acaben la so xornada llectiva nel centru educativu. Estudiantes de tolos cursos pueden integrase nel grupu qu’ellabora "podcast".

El padre Ángel, entrevistáu nel centru. / .

Radio Prestosa nació va siete años y tien una intensa actividá a lo llargo de cada cursu. "Queremos potenciar l’espíritu críticu y la creatividá", asegura Inés Villaverde, coordinadora del proyeutu xunto a Nacho García. Les ondes de la radio fecha na biblioteca lleguen a tolos requexos del centru educativu, cola participación de más escolinos en delles actividaes, y colos "podcast" ellaboraos que, sorraya Villaverde, "pretendemos que seyan esportables al aula".

La grabación del «podcast» col presidente de Médicos del Mundu, José Fernández. / .

Les propuestes y conteníos lleguen a los estudiantes, y nun solo a los del IES, también lo faen a otros centros educativos que s’axunten a les iniciatives entamaes y pónense con actividaes en collaboración. Como la que s’entamó la semana pasada, cola entrevista al presidente de Médicos del Mundu España, José Fernández Díaz, que fexeron escolinos del Fleming y del colexu Gesta, onde se fexo.

"Lo que más trabayamos ye la entrevista", fae la profesora. Pero nun ye lo único. Agora, el grupu del taller de Radio Prestosa ta empezando a preparar una ficción sonora, una radionovela, basada nun testu d’una alumna del institutu. "Tenemos qu’estudiar cómo vamos crear les imaxes y los soníos", esplica Villaverde sobre un proyeutu que los escolinos garren "con muncha ilusión".

Una esperiencia que s’axunta a les variaes entrevistes y a la Selmana de la Radio que dende va dos años se celebra nel centru. "Los escolinos encárguense de la producción y contáctase colos protagonistes pa qu’aporten", manifiesta Nacho García. A ello axúntase’l trabayu con conteníu de delles materies, como la realización d’eslóganes utilizando determinaos axetivos, aumentativos o conxunciones en caún d’ellos, o les traducciones del inglés o francés feches polos estudiantes.

La radio cumple una función de tresmisión de conocimientos nel centru y facilita que testimonios de persones destacaes nos sos oficios "lleguen a toos", sostién Inés Villaverde. Los "podcast" pueden consultase na web del institutu. Nel taller búscase que tolos alumnos "pasen per tolos puestos, pela producción, la llocución, la realización…", diz la coordinadora de Radio Prestosa. Pa la mayoría de los estudiantes inscritos la llocución ye la xera que más-yos presta, y atoparon la so afición por esti mediu de comunicación a la fin de la etapa educativa nos sos colexos, cuando empezaben a funcionar les sos radios escolares.

Cunten Carmen, Jorge, Lucas, Lorena, Guillermo y Daya que yá tienen una llista con persones a les que-yos prestaría entrevistar. De cabezaleru, comenten los escolinos, el capitán del Real Uviéu, Santi Cazorla. Depués de les Navidaes Radio Prestosa, pa la que s’escoyó "un nome mui asturianu", rescampla Villaverde, vuelve a conectar a tol centru. Va haber nuevos proyeutos, más entrevistaos y munchu trabayu pa que la iniciativa siga cumpliendo años.