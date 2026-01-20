La escuela rural de Grau, un centru que crez como referencia nos proyeutos d’igualdá

La escuela de La Mata, en Grau, la última rural abierta que queda nel conceyu, ye un referente pa les families qu’escueyen un modelu d’aules con menor númberu d’escolinos y multinivel, con compañeros d’estremaes edaes. Y tamién lo ye en materia d’igualdá, como centru públicu que nun ye namás que participe, sinón que destaca con proyeutos que lu diferencien nesti ámbitu. Ente ellos alcuéntrase’l que desarrollaron esti cursu, una iniciativa anovadora denominada "Muyeres qu’allumen y harmonicen la Edá Media: Ende y Hildegarda". Ello ye una propuesta basada nel aprendizaxe d’historia, arte y valores "per aciu del desarrollu de talleres creativos, actividaes sensoriales y esperiencies culturales, coles que l’alumnáu afaya’l legáu de dos muyeres escepcionales que marcaron la historia medieval". Al colexu, amás, escoyéronlu pal desarrollu d’otres intervenciones pioneres n’otros aspeutos, como’l "Programa TEI, Tutoría Ente Iguales", un plan pa la prevención del acosu escolar.

Dambes iniciactivas enxarétense na filosofía d’un centru que crez en matrícula nos últimos años, pero que sigue teniendo un númberu d’escolinos menguáu que conviven nuna mesma aula a lo llargo de les clases.

Grupos collaborativos

"Los neños y neñes son quien a deprender al so propiu ritmu según los sos intereses y necesidaes, deprender a trabayar en grupos de manera collaborativa, a ser independientes, empáticos, tar en contautu cola naturaleza, desarrollase emocionalmente nun entornu que fomenta la igualdá", destaca la direutora, María Alonso, que garró pel ramal el colexu en 2024 con seis alumnos. Esti cursu empezó con diez, un alza bultable nun centru d’estes carauterístiques nel que, anque dacuando los escolinos d’edaes estremaes tamién puedan tar separaos, cuando "les actividaes se faen a nivel grupal, los rapacinos aprienden de los grandes valores, conocimientos y na coeducación sofítense muncho ente ellos", valora la docente.

L’enfoque multinivel que se desenvuelve en La Mata afítase na teoría del Diseñu Universal d’Aprendizaxe (DUA) y "permite plantificar atendiendo a la diversidá nel aula dende una perspeutiva inclusiva" y "guíase por trés principios: personalización, flexibilidá ya inclusión", resume la direutora del colexu, onde s’imparte Infantil y Primaria y almítese, por tanto ,alumnáu de los 3 a los 12 años.

Nel primer trimestre del cursu en La Mata desenvolvióse’l proyeutu dedicáu a les figures de "Ende, primer ilustradora conocida n’España, y a Hildegarda de Bingen, compositora y pensadora universal". L’oxetivu de la iniciativa ye "educar n’igualdá dende la infancia, visibilizando referentes femeninos y afalando la coeducación nel aula". Según espliquen dende’l centru, con esta propuesta los neños y neñes investigaron escuchando música medieval y conociendo manuscritos y la evolución de los llibros a lo llargo del tiempu. Colo aprendío trabayaron nun cuentu faciendo murales y esposiciones.

Valores y participación

"La iniciativa permitió siguir construyendo una escuela igualitaria, creativa y participativa, poniendo en valor la hestoria y el talentu de muyeres qu’allumaron el so tiempu y el nuesu", valoren los responsables del colexu. Como colofón del proyeutu, los escolinos protagonizaron una obra de teatru medieval na que se representen les meyores en materia d’igualdá, representación que foi parte de la fiesta pa rematar el primer trimestre del cursu y a la que se convidó a participar a les families.

Per otru llau, la escuela de La Mata forma parte del grupu de centros públicos escoyíos pal programa Tutoría Ente Iguales, como plan de prevención del acosu escolar a lo llargo d’esti cursu. Ello ye un métodu qu’afala la convivencia positiva y que tien por principal singularidá que convierte al mesmu alumnáu en tutor de los compañeros más mozos.