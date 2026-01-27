La vuelta al mundu del colexu Vega de Guceo

Nos sos pupitres, los rapacinos estampen sábanes que van sirvir pa facer disfraces. Al par d’ellos, nunes meses del comedor, media decena de madres corten, cosen y peguen materiales col mesmu aquel. Les sos igües van ser el puntu de partida del proyeutu educativu col qu’esti añu se va poner el colexu Vega de Guceo, en Turón. Una vuelta al mundu dende los sos güeyos y dende la so propia vivencia, la de los compañeros qu’aportaron al cole dende otres partes de la Tierra.

Marina Rosón ye profesora y secretaria del centru. Esplica que la idea surdió por mor de que "cada vez nos lleguen más neños y neñes al colexu d’otres partes del mundu". Asina, nel Vega de Guceo hai escolinos venezolanos, estadounidenses o ingleses, por poner dellos exemplos. "Pasónos qu’ellos y les sos families cuntárennos cómo yera la so vida, les semeyances y les diferencies, el motivu y cómo aportaren equí...", fae la docente. Y asina surdió la propuesta na que dende los escolinos más pequeños d’Infantil hasta los de sestu de Primaria trabayen, una vuelta al mundu al traviés de los sos güeyos. "Tamién ensin escaecenos de los neños de Turón, porque tamién ye importante que cunten lo qu’ellos viven", señala.

Rosón apunta que los neños y neñes van ser la exa del proyeutu, y que "el detonante va ser l’Antroxu". "Fiximos un sortéu, y cada ciclu será un continente, amarutándose de personaxes pernomaos, llugares emblemáticos o comida típica de cada llugar", indica la docente, qu’amiesta que la idea ye salir peles cais del valle nel Antroxu de Turón.

"Lo que tán faciendo agora son los disfraces, con materiales reciclaos, y too lo faen coles sos manes", diz Rosón, pa esplicar que pa esa xera reclutaron sofitu familiar. Cúntalo mientres los neños estampen en delles teles llunes, soles o estrelles pa ellaborar unos pañuelos árabes. "Nin siquier tán faciendo’l disfraz que van llevar ellos, porque lo que queremos ye que toos participen nos disfraces de toos, porque asina evitamos esi egocentrismu de que tolo que faen siempre lo quieren pa ellos", señala. "Asina llogramos qu’ayuden a los sos compañeros".

Al respeutive de la participación de les families, Marina Rosón amuésase satisfecha: "Tenemos equí ‘currando’ a delles más faciendo disfraces colos rapacinos, y la verdá ye qu’esti añu queremos propone-yos que salgan nel desfile con nós, porque tamién trabayaron enforma". "Vamos ver si acepten", sonri.

Pero’l proyeutu educativu va más allá de los disfraces y del Antroxu. "Lo que queda del cursu vamos tener delles actividaes, como, por exemplu, investigaciones, trabayu de mancomún o, inclusive, compartir el proyeutu con otros colexos, porque’l tema ye mui recurrente, pero trabáyase de maneres estremaes, y asina podemos arriquecenos d’otros colexos", señala Rosón.

Tamién les families van tener un papel no que queda de cursu, porque va tenese en cuenta a padres y madres de los neños foranos pa que cunten tamién cómo son los sos países, la so gastronomía o los sos vezos. Y pa rematar, una esposición col trabayu de los neños nel Atenéu de Turón, ya inclusive tamién en Mieres.

Ente les madres, una valoración perpositiva de la esperiencia. Nuria Suárez ye madre d’un guah.ín de 5 años y d’una guah.ína de 3. "Cada vez que puedo vengo echar un gabitu", señala, p’amestar que "a los neños présta-yos enforma que teamos perequí, y a nós, por qué negalo, tamién". "Ye una oportunidá pa ver como tán nel cole, como participen... ta perbién", asegura.

Asina, ente pintures, tisories o teles, el colexu Vega de Guceo va abriendo puertes pa que los sos escolinos, acompañaos de los sos familiares, conozan el mundu al traviés de los güeyos de los sos compañeros. El valle de Turón convirtióse nun faru universal.