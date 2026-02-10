El alumnado del IES Valle de Aller, frente al riesgo de incendios forestales / .

El alumnado de 1º de Bachillerato de Biología y Geología y Tecnología e Ingeniería asistió en el IES Valle de Aller a una charla sobre prevención de incendios forestales, impartida por técnicos y bomberos forestales de la EPRIF. Durante la sesión, recibieron información clave y participaron en un taller práctico de teledetección.