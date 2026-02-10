Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Asturias se suma a los "Brazaletes para la Esperanza"

Aceites Abril coordina la participación de clubes y colegios asturianos dentro de una acción con más de 17.000 deportistas del noroeste para visibilizar la lucha contra el cáncer junto a la AECC

Jugadores de un equipo de La Inmaculada de Gijón.

Jugadores de un equipo de La Inmaculada de Gijón.| | CEDIDAS A LNE

E. C.

Oviedo

Aceites Abril ha reforzado un año más su compromiso social sumándose a la iniciativa solidaria "Brazaletes para la Esperanza 2026”, impulsada por la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) con motivo del Día Mundial contra el Cáncer, que se conmemoró el pasado 4 de febrero. A través de su plataforma de apoyo al deporte base, bautizada como Base de Oro, la compañía ha coordinado la participación de más de 17.000 deportistas pertenecientes a hasta 70 clubes y centros deportivos del noroeste de España.

Equipo de voleibol del San Ignacio de Oviedo. / .

Durante los últimos dos fines de semana, coincidiendo con las jornadas del 31 de enero y 1 de febrero, y del 7 y 8 de febrero, los jugadores y jugadoras de hasta 70 clubes del noroeste de España y colegios adheridos a esta iniciativa portaron un brazalete verde en sus respectivos encuentros deportivos. Una cinta simbólica, similar a la utilizada en los momentos de luto, pero en color verde, emblema de la esperanza y de la lucha contra esta enfermedad.

Aceites Abril distribuyó directamente más de 17.000 brazaletes entre los clubes que conforman su Base de Oro, repartidos por Galicia, Asturias, Cantabria y Castilla y León. Una acción logística y de coordinación que ha sido posible gracias a la implicación del equipo humano de la empresa ourensana, muy comprometida a la hora de hacer llegar este símbolo a cada deportista participante.

En esta edición, en total se han sumado más de 1.000 equipos, pertenecientes a disciplinas tan diversas como fútbol, baloncesto, voleibol, gimnasia artística, judo, fútbol sala o rugby, entre otras. Entre los 70 clubes de la Base de Oro de Aceites Abril que participan en esta campaña se encuentran los asturianos: Club de Baloncesto FODEBA Gijón y los colegios San Fernando de Avilés, Colegio Asunción y Colegio Inmaculada de Gijón: y Colegio San Ignacio de Oviedo, entre otros.

La campaña de este año puso el foco en la necesidad de humanizar el cáncer. Como sociedad es fundamental acompañar, cuidar y estar cerca de quienes conviven con la enfermedad y también de quienes los cuidan.

