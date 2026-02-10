"Centinelas del Prerrománico": un juego para aprender Asturias jugando
El alumnado de Diversificación del IES Santa Cristina de Lena, con apoyo de la PT Ruth González Arniella, ha creado un juego colaborativo de una hora de duración que permite conocer los principales edificios prerrománicos asturianos y personajes de la historia medieval. Parte de la financiación llega a través del programa PROA+.
