Cerca de 1.000 jóvenes acudieron a Unitour para orientar su elección universitaria

Cerca de un millar de estudiantes, familias y orientadores participaron en Oviedo en una nueva edición del Salón de Orientación Universitaria Unitour, una feria destinada a ayudar a los jóvenes a resolver dudas sobre su futuro académico y a elegir grado y universidad con más información. La jornada se celebró en el Palacio de Exposiciones y Congresos, en horario de mañana y tarde, con asistencia organizada por parte de centros educativos –15 colegios acudieron con cita previa– y visitas de alumnado acompañado de sus familias a lo largo de la tarde.

El evento conmemora este año su 20º aniversario, dos décadas en llas que se ha consolidado como una herramienta de orientación para quienes afrontan la decisión de qué estudiar y dónde hacerlo, especialmente en un momento en el que la oferta universitaria es amplia y resulta difícil comparar opciones solo con información online. Precisamente, uno de los valores añadidos de Unitour es el formato de consulta directa: los asistentes pueden plantear preguntas y recibir respuestas personalizadas en un mismo espacio.

Durante la jornada, el público tuvo la oportunidad de informarse sobre titulaciones, requisitos de acceso, planes de estudios, precios de matrícula, opciones de becas y también sobre aspectos prácticos de la vida universitaria, como residencias, alojamiento o servicios complementarios.

En Oviedo participaron más de 30 universidades y centros que ofrecen estudios de grado. Entre los participantes figuraron universidades públicas del entorno y de otras comunidades, como la Universidad de Oviedo, la Universidad de Burgos, la Universidad de Cantabria, la Universidad de León, la Universidad de Salamanca y la Universidade da Coruña, además de una larga lista de universidades privadas y centros especializados en áreas como empresa, diseño, tecnología o escuelas de negocio. La diversidad de propuestas permitió a los estudiantes comparar modelos académicos y programas con perfiles muy distintos, desde titulaciones generalistas hasta formaciones más enfocadas a sectores concretos.

La edición celebrada en Oviedo contó también con colaboradores vinculados a la orientación y a los servicios para universitarios. Entre ellos se citaron entidades como Medicina por Europa (servicio de orientación), y operadores de residencias como Livensa Living y micampus, que informaron sobre opciones de alojamiento y condiciones para estudiantes.

Además, Unitour incorpora un incentivo para quienes asisten a cualquiera de sus ciudades en España: la participación en el sorteo de cinco becas destinadas a cubrir íntegramente la matrícula universitaria en la universidad elegida por los premiados. La iniciativa busca apoyar el acceso a los estudios y añadir un componente práctico a la visita, en un contexto en el que el coste de la universidad y la vida fuera del hogar se ha convertido en un factor importante en muchas decisiones familiares.

La feria tiene un carácter itinerante. En España recorre 25 ciudades, además de Oviedo, y en esta edición amplía su presencia internacional, con paradas en México y Colombia y visitas previstas a otros países europeos como Portugal e Italia. El formato pretende acercar la orientación universitaria a diferentes territorios y facilitar que los estudiantes puedan informarse sin necesidad de desplazamientos largos.

Noticias relacionadas

Como complemento, Círculo Formación difundió resultados de una encuesta realizada en la edición 2024-2025 sobre expectativas de los estudiantes de bachillerato ovetenses: un 35% afirmó que prevé opositar tras finalizar sus estudios universitarios, mientras que un 55% se imagina trabajando en la empresa privada y un 10% deseaba emprender. En cuanto a la elección de carrera, el 68% decidía por vocación, y un 20% priorizaba las salidas profesionales.