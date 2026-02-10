Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Huelga trenesLos botes del AVE en AsturiasVivir en un bajo comercialSuspensión partido Real OviedoMujeres ganaderas
instagramlinkedin

"Divertipatio", recreos más inclusivos en el C.P. Turiellos langreano

&quot;Divertipatio&quot;, recreos más inclusivos en el C.P. Turiellos langreano

"Divertipatio", recreos más inclusivos en el C.P. Turiellos langreano / .

El C.P. Turiellos de Langreo impulsa «Divertipatio» para hacer recreos inclusivos, dinámicos y participativos. Ofrece juegos de mesa, puzles 3D y billar en interior, y actividades variadas en el patio y busca que todo el alumnado disfrute, conviva, participe y use el ocio de forma constructiva cada día.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Mañana se esperan colas kilométricas en Primark para conseguir la colección de menaje más bonita del mercado e inspirada en Asturias: por menos de 5 euros e inspirada en las vajillas vintage
  2. Mañana llega a Lidl el soplador de aire inalámbrico que deja los plumíferos y anoraks de invierno como nuevos después de meterlos en la lavadora: adiós a la secadora
  3. Doce', el caballo ciego que está cada vez más cerca de encontrar un hogar: 'Hay varios interesados en su adopción
  4. El lunes se esperan colas kilométricas en el Lidl por este electrodoméstico más barato que en Amazon
  5. El metrotrén cumple 25 años en Gijón con más de 140 millones gastados en un plan sin acabar
  6. Ya es oficial, la Seguridad Social te regala hasta 5 años extra cotizados: requisitos y cómo solicitarlos
  7. Así es vivir en un bajo comercial en Gijón: de reformar una antigua sidrería a recuperar un videoclub
  8. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el hervidor de agua más potente del mercado: disponible en cuatro modelos por 22,99 euros

El motorista herido en la Avenida de la Costa de Gijón, pendiente de pruebas en el HUCA

El motorista herido en la Avenida de la Costa de Gijón, pendiente de pruebas en el HUCA

Directora de lujo para los audiovisuales del colegio de El Coto, en El Entrego

Directora de lujo para los audiovisuales del colegio de El Coto, en El Entrego

El dato que constata la fallida transición energética: Asturias, muy lejos del 55% de renovables que planeó para 2025 (esta es la tasa que ha alcanzado)

El dato que constata la fallida transición energética: Asturias, muy lejos del 55% de renovables que planeó para 2025 (esta es la tasa que ha alcanzado)

La puesta a punto del Antroxu de Gijón: "Os Brasileiros" tiran de "pluma"

La puesta a punto del Antroxu de Gijón: "Os Brasileiros" tiran de "pluma"

Los vecinos de Contrueces se mojan por su fuente: "Protegemos el patrimonio"

Los vecinos de Contrueces se mojan por su fuente: "Protegemos el patrimonio"

Agenda: qué hacer en Asturias hoy martes 10 de febrero de 2026

Agenda: qué hacer en Asturias hoy martes 10 de febrero de 2026

Burocracia y sobrerregulación

¿La voluntad trumpista de un nuevo orden mundial?

Tracking Pixel Contents