Lentejas y buenos alimentos para el rendimiento escolar
El Día Mundial de las Legumbres que hoy se celebra es una jornada perfecta para recordar lo que dice la evidencia sobre cómo una dieta de calidad y hábitos como desayunar se asocian a una mejor concentración y rendimiento académico en niños y adolescentes
E. C.
Cada 10 de febrero se celebra el Día Mundial de las Legumbres, una efeméride reciente –la Asamblea General de las Naciones Unidas lo designó oficialmente el 20 de diciembre de 2018 y se conmemora desde 2019– que sirve de excusa para hablar de algo que preocupa a familias y docentes: hasta qué punto lo que comemos puede afectar a cómo estudiamos.
La relación no es mágica ni instantánea, pero sí consistente en un punto: mejor alimentación suele ir de la mano de mejor rendimiento. Un estudio clásico que analizó la calidad de la dieta en escolares encontró que quienes tenían una alimentación de mayor calidad obtenían mejores resultados académicos, mientras que una dieta pobre en nutrientes se asociaba con peores resultados. Son asociaciones, no prueba absoluta de causa-efecto, pero marcan una dirección clara: comer mejor favorece el contexto fisiológico para aprender.
La importancia del desayuno
Uno de los hábitos con evidencia más repetida es el desayuno. Una revisión de estudios en niños y adolescentes concluyó efectos positivos y consistentes del consumo de desayuno sobre el rendimiento cognitivo y el rendimiento académico, además de bienestar. No significa que exista un "desayuno perfecto" universal, pero sí que saltárselo de forma habitual puede jugar en contra, sobre todo en etapas de alta demanda escolar.
Cuando se mira la alimentación en conjunto, el patrón importa más que un alimento suelto. Una revisión sistemática y metaanálisis de 2024 observó que una mayor adherencia a la dieta mediterránea se asocia con mejor rendimiento académico en población infantil y adolescente, con una relación estadísticamente significativa . Es decir: no hace falta una "dieta de laboratorio", sino una base diaria de alimentos poco procesados, variedad y regularidad.
¿Dónde encajan las legumbres? La FAO recuerda que las legumbres (lentejas, garbanzos, alubias, guisantes secos, etc.) son una pieza clave por su aporte nutricional y su potencial para apoyar dietas saludables. En la práctica, su ventaja educativa es sencilla: ayudan a construir comidas completas, saciantes y con buen perfil de nutrientes, algo especialmente útil en edades en las que el día se alarga entre clases, deporte y deberes.
En clave familiar, la traducción es concreta: priorizar regularidad (no llegar a clase con el estómago vacío), mantener hidratación, asegurar una comida principal equilibrada y usar las legumbres como recurso fácil. No prometen sobresalientes, pero sí pueden mejorar el terreno de juego: energía más estable, mejor concentración y una rutina que acompaña al estudio.
- Mañana se esperan colas kilométricas en Primark para conseguir la colección de menaje más bonita del mercado e inspirada en Asturias: por menos de 5 euros e inspirada en las vajillas vintage
- Mañana llega a Lidl el soplador de aire inalámbrico que deja los plumíferos y anoraks de invierno como nuevos después de meterlos en la lavadora: adiós a la secadora
- Doce', el caballo ciego que está cada vez más cerca de encontrar un hogar: 'Hay varios interesados en su adopción
- El lunes se esperan colas kilométricas en el Lidl por este electrodoméstico más barato que en Amazon
- El metrotrén cumple 25 años en Gijón con más de 140 millones gastados en un plan sin acabar
- Ya es oficial, la Seguridad Social te regala hasta 5 años extra cotizados: requisitos y cómo solicitarlos
- Así es vivir en un bajo comercial en Gijón: de reformar una antigua sidrería a recuperar un videoclub
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el hervidor de agua más potente del mercado: disponible en cuatro modelos por 22,99 euros