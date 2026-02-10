Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Oviedo reúne en FIEP una oferta de más de 700 másteres

La feria de posgrado que se celebra hoy en el Hotel de la Reconquista acerca a estudiantes y jóvenes profesionales información directa sobre programas, financiación y salidas laborales, además de sortear becas de 10.000 euros y una bolsa de ayudas valorada en un millón de euros

Participantes en una edición anterior de FIEP. | | FERNANDO RODRÍGUEZ

E. C.

Oviedo

Oviedo acoge una nueva edición de la Feria Internacional de Estudios de Postgrado, FIEP, una cita dirigida a estudiantes universitarios y jóvenes profesionales que valoran cursar un máster para especializarse, mejorar su empleabilidad o ampliar su formación con un enfoque más internacional. El encuentro, organizado por Círculo Formación, se celebra hoy en el Hotel de la Reconquista, en horario de 16.00 a 19.00 horas, con entrada gratuita mediante inscripción online.

La feria cumple su 30 aniversario y llega con una propuesta amplia: más de 700 programas de máster y posgrado de distintas áreas del conocimiento, con presencia de instituciones nacionales e internacionales. Entre los participantes figura la Universidad de Oviedo, junto a otros centros y escuelas que presentan su oferta formativa y resuelven dudas de manera personalizada.

Uno de los principales atractivos de esta edición es el apartado de ayudas económicas. Por un lado, los centros expositores ofrecen una bolsa de becas y descuentos valorada en 1.000.000 de euros, con rebajas que pueden ir del 20% al 100% del importe del programa, según cada institución. Por otro, la organización sortea entre los asistentes a cualquiera de las ferias tres becas de 10.000 euros para estudiar un posgrado.

FIEP se plantea como un espacio de orientación "cara a cara". Los responsables de admisión atienden directamente a los visitantes para explicar planes de estudio, requisitos, becas, opciones de financiación, convenios con empresas y servicios de apoyo al alumnado, de forma que cada persona pueda comparar alternativas y escoger el itinerario que mejor encaja con su perfil. La feria también pone el foco en tendencias vinculadas a los "trabajos del futuro", con programas relacionados con campos como inteligencia artificial, sostenibilidad, marketing digital, ciberseguridad o ciencia de datos, entre otros.

Un estudio realizado en la edición anterior en Oviedo sobre expectativas salariales desveló que el 73% de los consultados no trabajaría en su primer empleo por menos de 20.000 euros brutos anuales: un 36,5% aceptaría esa cifra, un 20,6% situaría el umbral en 25.000 euros y un 15,9% no lo haría por menos de 30.000 euros. Entre quienes tienen previsto cursar un máster, los principales motivos mencionados son ampliar formación (26,3%), encontrar trabajo (23,4%) o especializarse en un área concreta (21,2%).

Directora de lujo para los audiovisuales del colegio de El Coto, en El Entrego

El dato que constata la fallida transición energética: Asturias, muy lejos del 55% de renovables que planeó para 2025 (esta es la tasa que ha alcanzado)

Avilés revoluciona la experiencia de los viajeros en la ciudad y aplicará Inteligencia Artificial para crear itinerarios personalizados

La puesta a punto del Antroxu de Gijón: "Os Brasileiros" tiran de "pluma"

Los vecinos de Contrueces se mojan por su fuente: "Protegemos el patrimonio"

Agenda: qué hacer en Asturias hoy martes 10 de febrero de 2026

