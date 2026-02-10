Oviedo reúne en FIEP una oferta de más de 700 másteres
La feria de posgrado que se celebra hoy en el Hotel de la Reconquista acerca a estudiantes y jóvenes profesionales información directa sobre programas, financiación y salidas laborales, además de sortear becas de 10.000 euros y una bolsa de ayudas valorada en un millón de euros
E. C.
Oviedo acoge una nueva edición de la Feria Internacional de Estudios de Postgrado, FIEP, una cita dirigida a estudiantes universitarios y jóvenes profesionales que valoran cursar un máster para especializarse, mejorar su empleabilidad o ampliar su formación con un enfoque más internacional. El encuentro, organizado por Círculo Formación, se celebra hoy en el Hotel de la Reconquista, en horario de 16.00 a 19.00 horas, con entrada gratuita mediante inscripción online.
La feria cumple su 30 aniversario y llega con una propuesta amplia: más de 700 programas de máster y posgrado de distintas áreas del conocimiento, con presencia de instituciones nacionales e internacionales. Entre los participantes figura la Universidad de Oviedo, junto a otros centros y escuelas que presentan su oferta formativa y resuelven dudas de manera personalizada.
Uno de los principales atractivos de esta edición es el apartado de ayudas económicas. Por un lado, los centros expositores ofrecen una bolsa de becas y descuentos valorada en 1.000.000 de euros, con rebajas que pueden ir del 20% al 100% del importe del programa, según cada institución. Por otro, la organización sortea entre los asistentes a cualquiera de las ferias tres becas de 10.000 euros para estudiar un posgrado.
FIEP se plantea como un espacio de orientación "cara a cara". Los responsables de admisión atienden directamente a los visitantes para explicar planes de estudio, requisitos, becas, opciones de financiación, convenios con empresas y servicios de apoyo al alumnado, de forma que cada persona pueda comparar alternativas y escoger el itinerario que mejor encaja con su perfil. La feria también pone el foco en tendencias vinculadas a los "trabajos del futuro", con programas relacionados con campos como inteligencia artificial, sostenibilidad, marketing digital, ciberseguridad o ciencia de datos, entre otros.
Un estudio realizado en la edición anterior en Oviedo sobre expectativas salariales desveló que el 73% de los consultados no trabajaría en su primer empleo por menos de 20.000 euros brutos anuales: un 36,5% aceptaría esa cifra, un 20,6% situaría el umbral en 25.000 euros y un 15,9% no lo haría por menos de 30.000 euros. Entre quienes tienen previsto cursar un máster, los principales motivos mencionados son ampliar formación (26,3%), encontrar trabajo (23,4%) o especializarse en un área concreta (21,2%).
