Palacio de Granda comparte su excelencia educativa a través del public speaking
El colegio presenta el 12 de febrero en la Librería Bosque de la Maga Colibrí de Gijón una sesión para familias externas donde el alumnado mostrará discursos preparados con coaches y el enfoque internacional del programa ISP ILOS
Asturias se prepara para una experiencia educativa única. El próximo jueves 12 de febrero, el Colegio Palacio de Granda invita a familias que aún no forman parte de su comunidad a conocer de cerca un modelo pedagógico internacional y multilingüe que sitúa a los alumnos en el corazón del aprendizaje. La cita tendrá lugar en la Librería Bosque de la Maga Colibrí, ubicada en Gijón, en el número 9 de la Avenida Rufo García Rendueles, en horario de 18.00 a 20.00 horas, con un aforo exclusivo de 50 personas para garantizar un encuentro cercano y enriquecedor.
El eje del evento será el public speaking, una herramienta transformadora que desarrolla habilidades clave como comunicación eficaz, pensamiento crítico, liderazgo y autoconfianza. Los asistentes podrán ver cómo los alumnos del colegio presentan los discursos que ellos mismos han preparado, con la guía de coaches especializados, mostrando de manera tangible la calidad y el enfoque innovador de la educación en Palacio de Granda.
El aforo para la jornada del día 12 está limitado a 50 personas y la asistencia es exclusivamente por invitación
Esta actividad forma parte del programa ISP ILOS (International Learning Opportunities), que conecta a los estudiantes con experiencias internacionales y competencias del siglo XXI. Muchos de ellos han llevado su talento a escenarios de TEDxYouth y TED-Ed, plataformas educativas de reconocimiento internacional que potencian la expresión personal, el pensamiento crítico y la capacidad de impactar con ideas propias.
El evento ofrecerá además charlas que reflejan la pasión, la creatividad y la visión de los jóvenes como futuros líderes, permitiendo a los asistentes inspirarse en su energía, ideas innovadoras y compromiso con el aprendizaje internacional.
Para aquellas familias externas interesadas, la asistencia es solo por invitación , y se requiere confirmar plaza enviando un correo a admisiones@palaciodegranda.com. Las plazas son limitadas, así que no pierda la oportunidad de ser testigo de una tarde donde la confianza, la creatividad y la voz de los jóvenes serán protagonistas. Reserve su asistencia y descubra un modelo educativo donde la confianza crece.
Más información aqui.
