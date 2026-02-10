Palacio de Granda comparte su excelencia educativa a través del public speaking

Asturias se prepara para una experiencia educativa única. El próximo jueves 12 de febrero, el Colegio Palacio de Granda invita a familias que aún no forman parte de su comunidad a conocer de cerca un modelo pedagógico internacional y multilingüe que sitúa a los alumnos en el corazón del aprendizaje. La cita tendrá lugar en la Librería Bosque de la Maga Colibrí, ubicada en Gijón, en el número 9 de la Avenida Rufo García Rendueles, en horario de 18.00 a 20.00 horas, con un aforo exclusivo de 50 personas para garantizar un encuentro cercano y enriquecedor.

El eje del evento será el public speaking, una herramienta transformadora que desarrolla habilidades clave como comunicación eficaz, pensamiento crítico, liderazgo y autoconfianza. Los asistentes podrán ver cómo los alumnos del colegio presentan los discursos que ellos mismos han preparado, con la guía de coaches especializados, mostrando de manera tangible la calidad y el enfoque innovador de la educación en Palacio de Granda.

El aforo para la jornada del día 12 está limitado a 50 personas y la asistencia es exclusivamente por invitación

Esta actividad forma parte del programa ISP ILOS (International Learning Opportunities), que conecta a los estudiantes con experiencias internacionales y competencias del siglo XXI. Muchos de ellos han llevado su talento a escenarios de TEDxYouth y TED-Ed, plataformas educativas de reconocimiento internacional que potencian la expresión personal, el pensamiento crítico y la capacidad de impactar con ideas propias.

Una alumna de Palacio de Granda durante su participación en el evento internacional TEDxYouth.| Cedidas a Lne / Cedida a Lne

El evento ofrecerá además charlas que reflejan la pasión, la creatividad y la visión de los jóvenes como futuros líderes, permitiendo a los asistentes inspirarse en su energía, ideas innovadoras y compromiso con el aprendizaje internacional.

Para aquellas familias externas interesadas, la asistencia es solo por invitación , y se requiere confirmar plaza enviando un correo a admisiones@palaciodegranda.com. Las plazas son limitadas, así que no pierda la oportunidad de ser testigo de una tarde donde la confianza, la creatividad y la voz de los jóvenes serán protagonistas. Reserve su asistencia y descubra un modelo educativo donde la confianza crece.

