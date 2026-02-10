Pre-School Meres Freinet: descubrir el mundo con todos los sentidos desde los primeros años

El arranque del proyecto Pre-School Meres Freinet este curso escolar ha supuesto un paso muy especial en la propuesta educativa del Colegio Internacional Meres. Una etapa diseñada para acompañar a los más pequeños en sus primeros años de vida ofreciéndoles las herramientas necesarias para su desarrollo integral, en un entorno privilegiado que invita a descubrir el mundo.

Alumnos de Pre-School Meres Freinet en los exteriores del aula. / Cedida a Lne

Desde el inicio del curso en septiembre, los niños y niñas de Pre-School Meres Freinet han ido construyendo su rutina diaria y ganando autonomía en un espacio pensado para ellos, donde se sienten seguros y con libertad para explorar.

El proceso de adaptación se ha desarrollado de forma gradual y cuidada, respetando el ritmo de cada niño y creando vínculos afectivos tanto con las educadoras como con sus compañeros.

Pequeños en una actividad al aire libre. / Cedida a Lne

A día de hoy, el aula ha dejado de ser solo un espacio físico para convertirse en un espacio educativo en el que se favorece la actividad. Su organización con mobiliario flexible, rincones de trabajo y materiales accesibles favorecen la participación, la colaboración y la autonomía.

Uno de los grandes pilares del proyecto es la experiencia directa con la naturaleza. El entorno del colegio permite que el aprendizaje surja de lo que ocurre alrededor, transformando lo cotidiano en oportunidades para descubrir. Durante el otoño, los niños han observado cómo el paisaje cambia de color, han tocado hojas secas, han pisado la tierra y han explorado nuevas sensaciones. Con la llegada del invierno, han aprendido a abrigarse para protegerse del frio y se han puesto las botas de agua para pisar los charcos.

Alumnos de Pre-School Meres Freinet. / Cedida a Lne

Así, a través de la observación directa de los cambios estacionales en nuestro entorno, los niños amplían su vocabulario y despiertan una curiosidad natural que se convierte en la base de futuros aprendizajes.

La relación cercana con las familias es otro de los aspectos clave del proyecto. La comunicación constante y el acompañamiento crean un clima de confianza que refuerza el desarrollo de los niños y da coherencia a su crecimiento dentro y fuera del aula.

Tras este primer tramo de curso, la valoración es muy positiva. Pre-School Meres Freinet se ha consolidado como un proyecto de referencia, donde los niños crecen felices, tranquilos y acompañados desde sus primeros pasos. Un comienzo que sienta las bases de una experiencia educativa sólida y profundamente humana.