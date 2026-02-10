Taller de inteligencia artificial en el C.P. Los Campos de Gijón
El pasado 29 de enero, un grupo de antiguos alumnos del Colegio Héroes del Simancas de Gijón impartió un taller dirigido al alumnado de Primaria del CP Los Campos con el objetivo acercar a los más pequeños los conceptos básicos de la inteligencia artificial a través de una experiencia educativa lúdica, interactiva y creativa.
