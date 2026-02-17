Les llecciones de los Meyores docentes d’España

La candidatura de les families de los escolinos, axuntada a los sos méritos, llevó a los maestros Elisa Beltrán, en dos ocasiones (2018 y 2023), a Guillermo Rico, nesta última edición, y a Carlos García Junco, en 2018, a la final del premiu al Meyor docente d’España na categoría d’Educación Primaria. Los escolinos fueron los qu’afalaron en 2023 la designación de César Díaz García, en Formación Profesional (FP). Los cuatro docentes, qu’imparten clas en centros d’enseñanza non universitaria allugaos n’Uviéu, fueron estremaos por estos galardones d’algame nacional nos últimos años y entraron nel seleutu grupu de los diez meyores profesores del país nos premios "Educa Abanca".

Echando la vista p’atrás, el reconocimientu del llabor desarrolláu nel aula por parte de les families de los escolinos foi, asegura Elisa Beltrán, "el detonante d’una etapa máxica enllena d’oportunidaes que nunca imaxiné, y, nella, el mundu educativu regalóme momentos máxicos". La docente del colexu Santa María del Naranco, que foi finalista en 2018 y 2023, comenta que "dende aquella’l camín guiome per sitios increíbles: dende collaborar con Clan TVE, llevando l’anovación a la pantalla, hasta participar n’infinidá de llibros y congresos nacionales como ponente y tallerista".

Pa Elisa Beltrán, sorraya, "educar nunca foi una xera solitaria. Nun entiendo l’aula como una isla, sinón como un tándem coles families". "La mio mayor satisfaición ye acompañar a esos padres y madres, crear una alianza onde’l llar y el colexu falen el mesmu idioma", asevera. Porque, amesta, "cuando una familia se siente escuchada y sofitada, el neñu siéntese seguru. Y un neñu seguru ye un neñu qu’apriende". Y "el mio verdaderu troféu ye ver cómo crecen los mios neños y neñes", diz Beltrán, que defende que "la escuela del futuru nun se constrúi con más burocracia, sinón con más emoción, más acompañamientu y, sobre manera, con una mirada que crea de verdá nel potencial de cada neñu".

Guillermo Rico, profesor que foi nomináu y llegó a la última fase na edición postrera. / Mario Canteli

Pa Guillermo Rico, que ye maestru nel colexu Gesta, onde exerz de coordinador de la biblioteca escolar y del proyeutu européu d’usu d’hologrames nes aules, asistir a la gala d’entrega de premios qu’arrexuntó a los finalistes de les estremaes categoríes foi "un impulsu pa meyorar y un gran reconocimientu global pal colexu, porque me sentí’l representante del centru y tamién de los escolinos y de les families, de tola comunidá educativa". Foi "una esperiencia guapa y un aprendizaxe que me permitió informame de lo que se fai n’otros centros", diz el profesor. "Foi un luxu tar arrodiáu de compañeros y de mui bonos proyeutos", manifiesta Rico pocos díes dempués de llegar d’A Coruña, onde se celebró la gala d’entrega de premios.

Carlos García Junco, docente d’Audición y Llinguaxe nel colexu La Inmaculada d’Uviéu y entrenador del Real Uviéu Genuine, afirma que ser finalista nestos premios permitió-y contactar "con otros docentes". "Que reconozan el to llabor les families y los escolinos ye mui gratificante", indica’l maestru, que además ye profesor universitariu.

Noticias relacionadas

Tamién César Díaz García, docente de Formación Profesional na rama d’Informática, resalta que ye "bien guapo" que te nominen los escolinos, y "pola so ilusión sientes la obligación d’aportar a la gala". D’ellí volvió con contactos d’otros docentes, que tán conectaos per una rede social na que "de xemes en cuando se proponen proyeutos, anque los más activos son los de Primaria". Considera que la so candidatura foi "daqué accidental, foi un añu nel que me nominó un grupu de trenta alumnos" del IES Monte Naranco. Sirvió-y "pa tener esperiencia", remarca. Los premios al Meyor docente d’España fueron instauraos en 2017 pa dedicar un homenaxe a los profesionales del ámbitu educativu y dende entós celébrense cada añu.