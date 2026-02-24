Los escolinos del Oriente asturianu aprienden informando

Nuna escuela rural llantada nel corazón del Oriente asturianu, un grupu d’estudiantes de Primaria afayó qu’aprender tamién puede significar cuntar lo que pasa al so alredor. El CRA Picos d’Europa entamó "Onisypico", un periódicu escolar creáu íntegramente pol alumnáu y convertíu yá nuna ferramienta educativa y social de primer categoría.

La iniciativa parte del maestru Francisco Miguel Domínguez Relaño, que buscaba una manera distinta d’averar a los escolinos al mundu de la información. "La idea del periódicu surde dientro d’una programación multidisciplinar y tresversal pal tercer ciclu de Primaria, como una iniciativa p’aportar a los medios de comunicación, conocer la so estructura, les fontes d’información, pero dende una perspectiva de producción", esplica. Nun ye cosa namás de lleer noticies, sinón d’aprender cómo se constrúin: "Más que conocer por conocer, l’asuntu ye conocer faciendo".

Cuando’l proyeutu se sopelexa nel aula, les reacciones fueron tan sinceres como espontánees. "Yo contaba que nun diba salir", recuerda Daniel Pidal. "Yo contaba que naide lu diba a lleer", faen Dalesa Y. Cruz y Gonzalo Suero. Josephine Mae, qu’asumió’l rol de direutora na primer edición, reconoz que sintió vértigu: "Pensé que diba ser mui malo de facer".

La percepción camudó al ver el primer númberu espublizáu. "¡Por fin!", foi lo primero que pensó Daniel cuando lu vio termináu. El contentu compensó les dudes iniciales.

Roles y rigor

Los papeles roten. "Na segunda edición costóme dexá-y el puestu de maquetación a Gonzalo", confiesa Dalesa, qu’agora asume la dirección después de trabayar nel diseñu del primer númberu.

La maquetación ye, precisamente, ún de los mayores retos. "Lo más difícil ye la maquetación, porque los ordenadores que tenemos son mui vieyos", esplica Gonzalo, cola esperanza de que l’espardimientu del proyeutu los ayude a solucionar esti inconveniente.

Les secciones –ciencia y teunoloxía, deporte, local, internacional o pasatiempos– fueron decidíes pol alumnáu pa integrar toles árees. "Ye la forma que tengo d’axuntar toles árees de conocimientu", señala’l docente.

El rigor informativu ye parte esencial del procesu. "Esaniciamos el sesgu políticu y ellos escueyen noticies d’interés", apunta Relaño. Los escolinos detallen cómo comprueben la veracidá: "Miramos si ta publicada en más periódicos y si son fontes fiables". L’oxetivu, insiste’l maestru, ye qu’apriendan a estremar información de calidá y a detectar noticies falses.

El proyeutu echó a andar con una primer edición el mes de payares pasáu y yá preparen la segunda, que va ver la lluz nes próximes selmanes. "Con esta segunda tamos especialmente ilusionaos, porque yá la abrimos al restu del centru", afirma’l maestru. De ser una iniciativa de quintu y sestu de Primaria nel colexu de Benia, pasó a implicar al restu d’aules que formen el CRA Picos d’Europa, convirtiéndose nun verdaderu proyeutu de centru. Esperen poder caltener un ritmu trimestral de publicación.

L’impactu foi más allá del aula. "Dixéronnos que lo fixéremos perbién, pero pensaron que nun lo fiximos nós", cunten ente rises. Delles families quixeron axuntase mandando encamientos lliterarios pa la nueva edición.

El formatu ye dixital, diséñase con software llibre y distribúyese al traviés de la web del colexu, webs docentes y redes sociales.

Aprendizaxe que sirve

Amás, buscaron financiación esterna per aciu de publicidá local. "Cobramos dos euros por tarxeta de visita, escaniámosla y integrámosla nuna páxina. Esta iniciativa tuvo ésitu enforma", esplica’l docente. Detrás de bona parte de los anunciantes ta Julhianth G. Vargas, al que los sos compañeros definen como "un profesional del marketing". Lo recaudao va contribuyir al viaxe d’estudios.

El nome tamién nació del alumnáu. "Onisypico" alude al conceyu d’Onís y al CRA Picos d’Europa, pero tamién xuega cola espresión "y picu", esi añedíu qu’albidra daqué más, un extra que va más allá de lo previsto. Como’l mesmu proyeutu. El docente sorraya que tou –nome, logo, estructura y conteníos– ta "trabayáu, escoyíu y maquetáu pol alumnáu".

Más allá del formatu, el propósitu ye claru: desarrollar competencies. "Tamos formando al alumnáu pa un futuru que nin siquier acolumbramos, asina que, más importante que lo que l’alumnu sabe, ye lo que l’alumnu sabe facer colo que sabe". El proyeutu enxarétase nel aprendizaxe basáu en proyeutos, qu’utiliza metodoloxíes actives de trabayu, con un altu componente motivacional. Los escolinos resúmenlo con naturalidá: "Aprendimos a facelo nós mesmos, non lleendo un llibru", diz Daniel. Y el trabayu n’equipu tamién dexa buelga. "Son trabayadores", afirma Álvaro Puente, sobre l’esfuerzu de los sos compañeros.

Cuando’l periódicu trescala la escuela y llega al entornu, l’aprendizaxe da un pasu más. "Nel momentu que tien repercusión social, l’aprendizaxe basáu en proyeutos pasa a ser aprendizaxe-serviciu", esplica Relaño. Lo que naguamos ye por que "Onisypico" s’afite como una referencia informativa pa la comunidá, demostrando que, inclusive dende una escuela rural, el periodismu tamién puede educar y sirvir.