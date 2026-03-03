Un ximnasiu pa crecer meyor: el Lastra de Mieres apuesta pola motricidá infantil

L’aprendizaxe del movimientu y el desarrollu de la motricidá convirtiéronse nun pegollu básicu dientro de la Educación Infantil. Numberosos estudios sorrayen qu’afitar la coordinación primero de los siete años resulta determinante pa prevenir dificultaes n’etapes posteriores. Nesti contestu, el colexu Lastra de Mieres dio un pasu anovador al encuriosar un pequeñu ximnasiu destináu puramente al so alumnáu d’ente 3 y 7 años, una iniciativa pionera n’Asturies.

L’espaciu, afayáu al so tamañu y acolcháu dafechu, tien bicicletes estátiques, cintes de correr y otros aparatos diseñaos pal usu infantil. El casu nun ye buscar el rendimientu físicu, l’oxetivu ye favorecer l’equilibriu, la postura y la coordinación xeneral y óculo-manual. Y facelo too nun ambiente lúdicu que fae de cada sesión una esperiencia gayolera. "Préstanos venir y facer exerciciu", comenten los neños ensin ser conscientes tovía de les consecuencies formatives de l’actividá.

Equipamientu singular

Dende la dirección del centru destaquen que nun tienen constancia d’otru equipamientu asemeyáu n’Asturies. La iniciativa, amás, recibó nel so momentu’l sofitu de la Fundación Gasol, cola que’l centru collaboró en programes empobinaos a combatir el sedentarismu y promover vezos saludables dende edaes tempranes.

La profesora Nerea Fernández esplica que’l ximnasiu permite trabayar aspeutos fundamentales del desarrollu psicomotor. "Nun pretendemos que cuerran más o llevanten pesu, sinón qu’apriendan a controlar el so cuerpu, caltener una postura correcta y coordinar los sos movimientos", señala. Na cinta, por exemplu, insístese en caminar derechos y pisar curioso; nes bicicletes, n’acompasar brazos y piernes con ritmu.

Otru de los beneficios ye apangar la competitividá innecesaria. A diferencia de los xuegos tradicionales nos qu’inevitablemente hai comparances, nestos exercicios cada neñu trabaya al so propiu ritmu, ensin dase cuenta de si lo fae meyor o peor que’l compañeru. Esto facilita correxir dificultaes ensin afectar a l’autoestima.

Ganancies formatives

El singular ximnasiu del colexu Lastra permite al profesoráu’l llogru de ganancies formatives grandes al traviés d’un recipiente pequeñu. Ye una ferramienta pervaliosa, por casu, pa combatir la frustración de los neños. "Anque’l maestru quiera encalzales n’otru sen, les clases d’educación física pueden volvese competitives, anque nun haya puntos pel mediu. Nun exerciciu tan simple como’l pañuelu, nel que se trabaya l’anticipación y la velocidá, unu sabe qu’acaba de correr más rápidu qu’el so compañeru. Sicasí, nes bicicletes estátiques caún ta nel so sitiu y nun percibe si va rápidu o lentu. Asina pueden iguase los problemes de movilidá ensin menospreciar l’enfotu de neñu nengún".

Amás, el ximnasiu avera a los más pequeños a realidaes del mundu adultu. Entienden meyor qué significa "dir al ximnasiu" cuando lo sienten en casa y amplíen la so conocencia del entornu. A última hora, un proyeutu que demuestra que, inclusive nun espaciu menguáu, pueden llograse grandes meyores na formación integral del alumnáu.