Dos colegios asturianos ganan la fase autonómica de la National Cyber League
El Colegio Loyola (Oviedo) y el Colegio Nuestra Señora del Buen Consejo (Avilés) han ganado la fase autonómica de la VII National Cyber League de la Guardia Civil, conocida como La Ciberliga, en su modalidad pre-amateur, dirigida a alumnado de 4º de ESO. Una iniciativa que busca concienciar y formar en ciberseguridad al alumnado.
