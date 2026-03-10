Dos colegios asturianos ganan la fase autonómica de la National Cyber League / .

El Colegio Loyola (Oviedo) y el Colegio Nuestra Señora del Buen Consejo (Avilés) han ganado la fase autonómica de la VII National Cyber League de la Guardia Civil, conocida como La Ciberliga, en su modalidad pre-amateur, dirigida a alumnado de 4º de ESO. Una iniciativa que busca concienciar y formar en ciberseguridad al alumnado.