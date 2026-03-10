El Dulce Nombre de Jesús se rinde a las artes con su iniciativa DominicArte / .

Las Domincas han puesto en marcha el proyecto DominicArte, una iniciativa que integra el trabajo de las siete artes —arquitectura, escultura, pintura, música, danza, literatura y cine— como eje vertebrador del aprendizaje. Así, los alumnos se acercan a cada disciplina desde una perspectiva creativa, participativa e interdisciplinar, fomentando la sensibilidad artística y el desarrollo integral.