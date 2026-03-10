Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Dulce Nombre de Jesús se rinde a las artes con su iniciativa DominicArte

Las Domincas han puesto en marcha el proyecto DominicArte, una iniciativa que integra el trabajo de las siete artes —arquitectura, escultura, pintura, música, danza, literatura y cine— como eje vertebrador del aprendizaje. Así, los alumnos se acercan a cada disciplina desde una perspectiva creativa, participativa e interdisciplinar, fomentando la sensibilidad artística y el desarrollo integral.

Una inversión de 1.000 millones y 700 empleos: así es el proyecto para crear un gran almacén de datos de IA en Asturias

La industria auxiliar asturiana va desde hoy a la huelga y pone en riesgo la reparación del horno alto de ArcelorMittal

La compañía asturiana Empathy lanza una inteligencia artificial al margen de grandes proveedores: quiere ser su alternativa

Ence invierte 11 millones en la parada anual de la fábrica de Navia

Agenda: qué hacer en Asturias hoy martes 10 de marzo de 2026

Uviéu, Capital Cultural Europea

Más apuntes sobre "Las células errantes"

Inmigración

