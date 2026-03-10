La Escuela Infantil Gloria Fuertes convierte la IA nuna ferramienta pa educar n’emociones

La Escuela Infantil Gloria Fuertes de Xixón entamó esti cursu un ambiciosu proyeutu d’anovación educativa con un oxetivu claru: “Queríemos que los neños aprendieren a entender lo que sienten y a espresalo con naturalidá”, esplica la direutora del centru, Yolanda Camello. “Les emociones tán presentes cada día nel aula y ye fundamental saber xestionales dende pequeños”, amesta. Sol nome de “Moldiando emociones”, la iniciativa integra música, creatividá y nueves teunoloxíes como la intelixencia artificial nel trabayu diariu del aula.

Los neños del Gloria Fuertes participen nuna actividá qu’identifica les emociones. / .

El 29 de xineru pasáu, el proyeutu dio un pasu más al dase a conocer públicamente nel Centru Municipal Integráu d’El Llano, onde se proyeutó delantre de les families el cancioneru ellaboráu pol centru. Sicasí, aquella cita foi namás una amuesa visible d’un trabayu que se desarrolla de siguío a lo llargo de tol cursu escolar.

La profesora de Robótica, Magdalena de Pazos, aprende a los escolinos el cancioneru que tán creando. / .

Un trabayu común pa tol centru

A diferencia d’otros proyeutos per etapes, “Moldiando emociones” implica a tol claustru y a tolos niveles educativos. El centru tien ocho aules d’escolinos de 3, 4 y 5 años, y caúna trabaya una emoción concreta con una mascota: l’allegría, la murnia, la ira, la tranquilidá, el mieu, la valentía o la vergoña, ente otres.

Esta metodoloxía permite que tol alumnáu meyore de forma coordinada, compartiendo conteníos y actividaes, pero afayaos a cada edá. Camello destaca qu’esta implicación coleutiva ye una de les claves: “Nun ye un proyeutu d’una clas, ye de tola escuela. Tol profesoráu participa y eso fai que tenga continuidá y coherencia”.

La música como llinguaxe emocional

Ún de los pegollos del proyeutu ye l’usu de cantares creaos específicamente pa trabayar cada emoción. Por aciu d’ellos, los neños aprienden a identificar lo que sienten y a pone-y nome, de la qu’incorporen estratexes p’autorregulase.

Por exemplu, delles composiciones enseñen a respirar cuando apaez la roxura, a relaxase depués del recréu o a espresar la murnia. Estos cantares utilícense davezu nel aula y tamién n’espacios comunes del centru, convirtiéndose nuna ferramienta cotidiana d’aprendizaxe. “Los cantares ayúdenlos muncho porque los rapacinos queden colos mensaxes ensin dase cuenta”, señala la direutora. “Ye velos respirando fondo o diciendo que-yos fae falta aselar y sabes que ta funcionando”.

Anguaño, el cancioneru axunta 21 cantares, que nun tomen les emociones namás, sinón tamién otros conteníos del cursu, como les estaciones del añu, celebraciones o actividaes especiales.

Intelixencia artificial al serviciu del aula

La creación d’esti material audiovisual ye posible gracies al trabayu de Madalena de Pazos, profesora de Robótica del centru, y al usu de delles ferramientes d’intelixencia artificial. A partir de les idees del alumnáu y del profesoráu, xenérense lletres, músiques, imaxes y vídeos que depués s’editen pa dar forma a cada cantar.

“Partimos siempre de lo que dicen los neños”, esplica De Pazos. “Ellos proponen idees, emociones, situaciones, y dende ehí construyimos les lletres y los materiales”. Destaca amás que la teunoloxía permite personalizar los conteníos. “Creamos recursos afayaos esactamente a lo que nos fae falta en cada momentu”, diz.

“L’oxetivu yera que les emociones nun s’esplicaren namás, sinón que pudieren visualizase. La mascota de cada clase ye la protagonista del cantar, y eso fai que los neños s’identifiquen muncho más”, afirma De Pazos, quien destacó la bona acoyida que tuvo la iniciativa ente l’alumnáu. “La respuesta foi maraviyosa. Tolo visual ye muncho más motivador pa ellos y ayúdalos a entender y vivir lo que tán aprendiendo”, amesta.

Del aula a casa: un proyeutu compartíu

El proyeutu nun queda namás pal horariu escolar. Les families tamién participen activamente al traviés de materiales que los neños lleven pa en casa, como maletos d’actividaes pa trabayar les emociones nel entornu familiar.

Amás, el centru creó una páxina web y un blog onde s’arrexunten los conteníos, convirtiéndolos nuna ferramienta de trabayu lo mesmo pal profesoráu que pa les families. Esti espaciu dixital sirve tamién como archivu de la historia educativa del colexu.

“Agora verbalicen muncho más lo que sienten”, destaca la direutora. “Enantes enfocicábense y yá ta; agora dicen que tán murnios, nerviosos o enfadaos, y busquen soluciones”. Col tiempu, l’alumnáu interioriza estos recursos y úsalos espontáneamente.

Anque “Moldiando emociones” centró’l so primer trimestre nel trabayu emocional, la iniciativa forma parte d’un programa anual más ampliu. Nos trimestres que vienen, el centru va desarrollar otros proyeutos comunes, como “La vuelta al mundu” o les actividaes arreyaes a la graduación de los escolinos de 5 años.