Granda Chef: la cocina del Palacio de Granda se convierte en laboratorio de aprendizaje

El Colegio Palacio de Granda presenta su innovador evento Granda Chef, donde alumnos de todas las edades participan en un proyecto que combina cocina y ciencia. Según explica el director de marketing del colegio, la iniciativa busca mostrar cómo el aprendizaje práctico y experiencial puede ser creativo, motivador y significativo.

Tres días para descubrir y experimentar

El evento tendrá lugar en el teatro del colegio los días 8, 9 y 10 de abril, y contará con la asistencia de familias que podrán ver los proyectos en acción. Además, invitamos a familias interesadas a conocer de primera mano nuestra metodología educativa y descubrir cómo formamos alumnos preparados para los retos del mañana.

Aprendizaje transversal y sostenible

Desde 1º hasta 6º de Primaria, los alumnos trabajan en proyectos transversales: diseñan vajillas, cultivan vegetales y desarrollan propuestas sostenibles, como placas solares para la cocina. Así, la cocina se convierte en el eje que une ciencia, tecnología, creatividad y conciencia medioambiental.

Cocina en vivo: aprender haciendo

La experiencia culmina con la cocina en vivo, donde se aplican conceptos científicos como cambios de estado, mezclas y procesos físicos mediante experimentos prácticos y saludables.

Además, cada plato combina sabor, presentación y creatividad, fomentando habilidades sociales, colaboración y trabajo en equipo.

Una invitación para toda la comunidad

El equipo directivo destaca que Granda Chef no solo enseña ciencia y cocina, sino que potencia la curiosidad, la innovación y el crecimiento integral de los alumnos. Este evento es una oportunidad única para que toda la comunidad educativa viva cómo aprender experimentando se convierte en una experiencia divertida y enriquecedora.