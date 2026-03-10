Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Granda Chef: la cocina del Palacio de Granda se convierte en laboratorio de aprendizaje

El centro celebra un innovador evento que une ciencia, creatividad y gastronomía con el objetivo de demostrar cómo el aprendizaje práctico, basado en la experiencia, puede ser creativo, motivador y útil para los alumnos

Alumnos del Palacio de Granda en un momento del evento.| | CEDIDAS A LNE

L. L.

Granda (Siero)

El Colegio Palacio de Granda presenta su innovador evento Granda Chef, donde alumnos de todas las edades participan en un proyecto que combina cocina y ciencia. Según explica el director de marketing del colegio, la iniciativa busca mostrar cómo el aprendizaje práctico y experiencial puede ser creativo, motivador y significativo.

Tres días para descubrir y experimentar

El evento tendrá lugar en el teatro del colegio los días 8, 9 y 10 de abril, y contará con la asistencia de familias que podrán ver los proyectos en acción. Además, invitamos a familias interesadas a conocer de primera mano nuestra metodología educativa y descubrir cómo formamos alumnos preparados para los retos del mañana.

Aprendizaje transversal y sostenible

Desde 1º hasta 6º de Primaria, los alumnos trabajan en proyectos transversales: diseñan vajillas, cultivan vegetales y desarrollan propuestas sostenibles, como placas solares para la cocina. Así, la cocina se convierte en el eje que une ciencia, tecnología, creatividad y conciencia medioambiental.

Cocina en vivo: aprender haciendo

La experiencia culmina con la cocina en vivo, donde se aplican conceptos científicos como cambios de estado, mezclas y procesos físicos mediante experimentos prácticos y saludables.

Además, cada plato combina sabor, presentación y creatividad, fomentando habilidades sociales, colaboración y trabajo en equipo.

Una invitación para toda la comunidad

El equipo directivo destaca que Granda Chef no solo enseña ciencia y cocina, sino que potencia la curiosidad, la innovación y el crecimiento integral de los alumnos. Este evento es una oportunidad única para que toda la comunidad educativa viva cómo aprender experimentando se convierte en una experiencia divertida y enriquecedora.

